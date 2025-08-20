РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Кралското семейство на Норвегия продължава да изпълнява задълженията си въпреки съдебния процес

Кралското семейство на Норвегия - Мете-Марит и Хокон

Норвежкият престолонаследник Хокон заяви, че кралското семейство ще продължи да изпълнява официалните си задължения, докато доведеният му син е изправен пред съда по обвинения в изнасилване.

28-годишният Мариус Борг Хойби, син на принцеса Мете-Марит и доведен син на Хокон, беше обвинен в понеделник в 32 престъпления. Обвиненията включват изнасилване на четири жени, както и домашно насилие и нападение.

Според адвоката на Хойби той отрича най-сериозните обвинения срещу него, но планира да се признае за виновен по някои от по-малките престъпления. Ако бъде признат за виновен го грози до 10 години затвор. Очаква се процесът да започне през януари и да продължи шест седмици.

Мариус Борг Хойби не притежава кралска титла и не е в линията на наследяване на трона. Той е по-голям полубрат на принцеса Ингрид Александра, която е втора по ред за трона след баща си.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

