САЩ може да предоставят въздушна подкрепа за мирно споразумение в Украйна

Американският президент Доналд Тръмп изключва възможността за изпращане на американски сухопътни войски в Украйна, но е възможно САЩ да предоставят въздушна подкрепа като част от сделка за прекратяване на войната в тази страна, предаде Ройтерс.

Дни след като Тръмп обеща гаранции за сигурност на срещата на върха в Белия дом, пътят към мира остава несигурен. Говорителят на Белия дом Каролин Лийвит потвърди, че въздушната подкрепа от страна на Съединените щати е „вариант и възможност“, но не предостави подробности.

Преди срещата в понеделник Русия, която често е заявявала, че е съгласна с идеята за гаранции за сигурност за Киев, отново потвърди своята позиция, че „категорично“ отхвърля „всякакви сценарии, включващи разполагането на войски на НАТО в Украйна“.