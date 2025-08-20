РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Проблемът с безводието може да бъде решен, но не от тези, които го създадоха, заяви Ивайло Мирчев

Ивайло Мирчев

Проблемът с водата трябва да бъде решен, но не от тези, които го създадоха и използваха, за да насочат към свързани с тях фирми милиарди, заявява съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, съобщиха от пресцентъра на партията.

И описва какви са реалностите на този тежък проблем, който засяга стотици хиляди хора и който не се е появил изневиделица:

По време на управлението на ГЕРБ загубите в мрежата достигнаха на места 90%, без да се инвестира в мрежата.

– Отделиха се близо 500 млн. лв. за ремонт на язовири, които потънаха във фирми свързани с ГЕРБ и ДПС, без да бъде свършена работата.

– Политически кръгове са се набълбукали с ВЕЦ-ове, които използват приоритетно вода в интерес на своите собственици, но не и на използващите питейна вода.

– По европроекти тръби се сменяха с евтини, некачествени, с по-малък диаметър дори, които аварират по-често и от заменените стари. Но някои по веригата се налапаха с комисиони.

– За да пестят от ток, ВиК спират помпите за вода и оставяйки през лятото хиляди хора без достъп до питейна вода (през 2022 г. лично установих тези практики в област Добрич).

– Управлението на ВиК инфраструктурата е изключително неефективно. ВиК съоръженията са публична собственост на държавата и общините. МРРБ е отговорно да инвестира и поддържа държавните ВиК съоръжения, но от години не изпълнява никакви конкретни инвестиционни проекти в тях. Пример – довеждащият водопровод за Ловеч и Плевен тече като лейка, но министерството или подопечният му ВиК холдинг изобщо не са започнали да планират неговата подмяна.

– Общините от своя страна все още не приемат ролята си на собственици на мрежите в населените места, и не се координират с ВиК дружествата. Помним конкретно как преди около 18 месеца, областният управител и кметът на Плевен поискаха оставката на управителя на ВиК Плевен. На 06.12.2024 г. ВиК заявиха, че управителят е сменен. Само че към момента той си е още там. Същото се случи и в Перник, където кмета неколкократно поиска оставката на ВиК Перник.

– Дори когато държавата реши да дава средства за инвестиции, нещата не се подобряват. След водната криза в Перник, бяха отпуснати почти 100 млн. лв. От тях за около 30 млн. лв. се изгради ненужен и незаконен водопровод от София до Перник, който работи 60 дни и никога няма да бъде ползван отново, няма да бъде и узаконен. Другите 70 млн. лв. се наляха в мрежата на Перник. Към днешна дата ВиК Перник отчита най-високи нива на загуби на вода – почти 83% за 2023 г. по данни на КЕВР, спрямо 73% през 2019 г. И логично има много населени места на режим.

– В Плевен, областта с най-много засегнато население от воден режим, загубите на вода нарастват от 61% през 2019 г. до над 70% през 2023 г. общо за областта, и над 75% за самия град. Там е всеизвестно, че липсват възможности за алтернативни водоизточници, основната мярка трябва да е насочена към намаляване на загубите на вода – защото от малкото вода, която идва, изтичат 70%. Само че виждаме празни ПР обещания за нови водоизточници, и никакви мерки за по-добро управление.

– Във всички области с проблеми, имаме държавни ВиК оператори, под шапката на МРРБ и ВиК холдинг. Какви мерки предприемат те, за да се подобри управлението? В позицията на министъра на регионалното развитие и благоустройството се казва, че водопроводната мрежа чиято амортизация е основен проблем за недостига на вода, е собственост на общините. А къде е ролята на ВиК оператора, който трябва да я стопанисва, да ремонтира и поддържа, да измерва, анализира и оптимизира? И къде е ролята на МРРБ, което трябва да го контролира?

„Инвестициите във водна инфраструктура не са атрактивни, защото дават ефект след години и не се виждат като асфалта и стадионите, но доказано и там се краде. Ние внесохме проект на решение за спешни мерки за справяне с този проблем. Ако няма воля в МРРБ и всички управленски нива обаче хората ще си останат с безводието, само нивата на кражби ще са константни“, заключава Ивайло Мирчев.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли родителите на деца до 12 години да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени