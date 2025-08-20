Акциите на европейските фирми от сектор отбрана падат след преговорите за Украйна

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Акциите на европейските отбранителни компании падат през последните дни. Това се дължи на разговорите на Доналд Тръмп с Володимир Зеленски и европейските лидери и надеждата за примирие между Русия и Украйна.

Например, книжата на германската Rheinmetall паднаха с 1.2% на 20 август и с почти 3% през последните пет дни. Rheinmetall е компанията, която се възползва повече от много други компании от увеличението на европейските отбранителни поръчки: акциите ѝ са се повишили със 150% от началото на годината. 

Книжата на друга германска отбранителна компания – Hensoldt, са паднали с 6.8% през последните пет дни, на Thyssenkrupp – с 8.6%, а на италианската Leonardo – с 3 проценат.

„Спекулациите около дипломатически пробив доведоха до значително ценово движение на европейските активи,

особено на тези, които са най-засегнати от конфликта. Забележително е, че акциите на отбранителните компании всъщност са по-ниски“, каза анализаторът на Deutsche Bank Джим Рийд.

