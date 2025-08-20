Акциите на европейските фирми от сектор отбрана падат след преговорите за Украйна

Акциите на европейските отбранителни компании падат през последните дни. Това се дължи на разговорите на Доналд Тръмп с Володимир Зеленски и европейските лидери и надеждата за примирие между Русия и Украйна.

Например, книжата на германската Rheinmetall паднаха с 1.2% на 20 август и с почти 3% през последните пет дни. Rheinmetall е компанията, която се възползва повече от много други компании от увеличението на европейските отбранителни поръчки: акциите ѝ са се повишили със 150% от началото на годината.

Книжата на друга германска отбранителна компания – Hensoldt, са паднали с 6.8% през последните пет дни, на Thyssenkrupp – с 8.6%, а на италианската Leonardo – с 3 проценат.

„Спекулациите около дипломатически пробив доведоха до значително ценово движение на европейските активи,

особено на тези, които са най-засегнати от конфликта. Забележително е, че акциите на отбранителните компании всъщност са по-ниски“, каза анализаторът на Deutsche Bank Джим Рийд.