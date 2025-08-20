РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Нови началници на РУО в София-град, Перник, Велико Търново и Бургас

Елеонора Лиловa заменя Ваня Кастрева в РУО-София

Нови началници на Регионалните управления на образованието (РУО) в София-град, Перник, Велико Търново и Бургас бяха избрани след проведени конкурси в Министерството на образованието и науката, съобщи пресцентърът на МОН, цитиран от БТА.

Началник на РУО в София -град става д-р Елеонора Лиловa, досегашен директор на 2-ро Средно училище (СУ) „Акад. Емилиян Станев“ в столицата. Тя беше председател на Държавната агенция за закрила на детето от 2018 до 2022 г. Преди това тя пак е заемала директорския пост във 2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“, както и в 52-ро Основно училище (ОУ) „Цанко Церковски“. Преди да стане директор Елеонора Лилова е била учител в няколко училища в София.

Досега началник на Регионалното управление на образованието в София-град беше д-р Ваня Кастрева.

Юлиана Серафимова е новият началник на РУО-Перник. От 2015 г. досега тя беше началник на отдела „Образование, култура и младежки дейности“ в община Перник. Преди това е била директор на Професионалната гимназия по икономика и  заместник-директор на Професионалната гимназия по облекло и туризъм в града. Работила е и като учител, и възпитател.

За началник на Регионалното управление на образованието във Велико Търново е избрана Здравка Минчева, която от 2007 г. работи в РУО-то като старши експерт по математика. Преди това е била помощник-директор в Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ във Велико Търново. Работила е и като учител по математика и информатика.

Валентина Камалиева е избрана за началник на РУО в Бургас. Досега тя заемаше длъжността като временно изпълняващ. Преди това е била старши експерт по организация на средното образование и по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО-то. Работила е и като учител по история и цивилизация.

