КЕВР определи какви ще са за юли компенсациите за ток на битовите клиенти

Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което определи компенсациите за юли за покриване на част от разходите на битовите крайни клиенти за закупена електрическа енергия от краен снабдител.

От КЕВР припомнят, че ежемесечното определяне на компенсациите е тяхно задължение след измененията в Закона за енергетиката, влезли в сила от 1 юли 2025 година.

Така за периода от 1 юли до 31 юли 2025 г. компенсациите за покриване на част от разходите на битовите крайни клиенти за закупена електрическа енергия от краен снабдител, са определени в размер на:

За битовите крайни клиенти на „Електрохолд Продажби“ ЕАД – 49.50 лв./MWh, без ДДС; За битовите крайни клиенти на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД – 49.60 лв./MWh,

без ДДС; За битовите крайни клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД – 49.61 лв./MWh, без ДДС; За битовите крайни клиенти на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД – 72.05 лв./MWh, без ДДС.

