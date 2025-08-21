Съдят за подкуп олимпийския шампион Иван Иванов и сина му

Делото за подкуп срещу олимпийския шампион по вдигане на тежести от 1992 г. Иван Иванов и синът му Иван Иванов-младши влиза в съда. Според обвинителния акт рушветът в размер на 62 хил. лв. е поискан и получен в края на 2023 г., когато синът на щангиста беше арестуван с белязаната сума. По това време Иванов младши е на длъжност експерт в Министерството на младежта и спорта, а баща му – член на Управителния съвет на федерацията по вдигане на тежести.

Схемата ръководел олимпийският шампион, като давал съвети и разяснения на сина си кога и как да поиска парите от председателя на федерацията Ариф Маджид. Парите били свързани с отпускането на необходима държавна субсидия от 1.25 млн. лв. на федерацията във връзка с домакинството на Европейското първенство по вдигане на тежести през февруари 2024 г. По договор министерството предоставя субсидията, а федерацията дължи финансов отчет за изпълнение на дейностите и изразходването на парите.

На 14 декември 2023 г. синът на щангиста организирал среща, на която поискал от Маджид парите, които представлявали 5 % от одобреното държавно финансиране. Срещу тях шефът на федерацията получил уверение, че ще има безпроблемно взаимодействие с министерството и конкретно с дирекция „Финанси“, която осъществява последващ контрол по приемане отчета на федерацията. В добавка Иванов-младши уверил, че ще уреди и бъдещо съгласуване на получаване на финансовата субсидия за 2024 г.

Маджид отговорил, че това е „огромно извиване на ръце“, но от думите на Иванов разбрал че ако не даде парите, ще последват негативи за федерацията, както при приемане на отчета, така и при приемане на проекта за бюджет за 2024 г., който бил на стойност над 1,6 млн. лв., а със заплатите нараствал на около 2 млн. лв. В крайна сметка шефът на федерацията по щанги се съгласил, но преди това минал през Комисията за противодействие на корупцията.

На 15 декември Иванов-младши и Маджид се срещнали в автомобила на последния близо до спортното министерство. Поисканата сума била в 7 пачки предварително белязани банкноти, които маскираният зад тъмни очила и дълго яке син на щангиста прибрал в подготвена за целта правоъгълна чанта. После се отправил пеша към главния вход на сградата на министерството, където бил задържан.

Две седмици след задържането, Софийският апелативен съд удари косвено обвинителната теза при разглеждането на мярката за неотклонение на Иванов-младши. В определението на съда е посочено, че вероятно става дума за друг вид престъпна схема, която е била пресечена от разследващите преди да се провери на кого са щели да бъдат дадени парите. Според апелативния състав отпускането на тези над 1 млн. лева не е зависело от Иванов-младши, нито той е отговарял за това по какъв начин и кога да бъдат дадени тези пари.

Свидетелски показания сочат Иванов-младши за „пощальон“, чрез когото парите да стигнат до трети лица. Заради това според САС обвинението му трябвало да бъде друго. В показанията си Ариф Маджид твърди, че при разговорите си със сина на щангиста разбрал, че парите е следвало да бъдат предадени на длъжностно лице с името Емилия, както и на заместник-министър на спорта, посочен с името Даниела, посочи тогава съдебният състав.