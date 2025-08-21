Двама остават в ареста след трагичния инцидент с атракцион в Несебър

Христо Раев, който е бил капитан на кораб, бе освободен под парична гаранция

Окръжният съд в Бургас остави в ареста Петко Стефанов и Камен Тенев, задържани след смъртта на 8-годишно дете на Южния плаж в Несебър.

В съдебната зала стана ясно, че Камен Тенев е поставил предпазните колани на детето. По документи Петко Стефанов се води касиер във фирмата.

На снимки показани в съдебната зала ясно се вижда, че коланите са в лошо състояние – разплетени и от тях стърчат конци. Освен това според прокуратурата, след инцидента морякът Камен Тенев е изхвърлил в морето катарамите и част от прокъсания колан. Съдията посочи, че състоянието на двата колана, с които е било вързано момчето е било толкова лошо, че те са се скъсали почти едновременно.

Прокурор Сузана Койнова уточни, че за това престъпление се предвижда наказание от 1 до 6 години. „Работим по всички версии. Разследването е в много начален етап. Предстои изготвяне на експертиза. По събраните доказателствени материали по делото, налагат налагането на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“, коментира Койнова.

Христо Раев, който е бил капитан на кораба, бе освободен под парична гаранция от 5000 лева. Неговият адвокат Ваня Радиева обясни, че екипажът на лодката трябва да се състои от капитан и инструктор по парасейлинг.

„В случая ние имаме капитан и моряк. Те нямат приложени договори по делото, не можем да видим длъжностната им характеристика, дали са им вменили такива задължения да проверяват коланите, да проверяват техническата изправност на съоръжението, както и да водят отговорност за провеждане на инструктаж. Капитанът няма нищо общо с това“, коментира Радиева.

Тримата са привлечени към наказателна отговорност за престъпление по чл. 123, ал. 1 от Наказателния кодекс – причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на дейност, която представлява източник на повишена опасност.

Инцидентът стана малко след 13.00 ч. в понеделник на Южния плаж в Несебър.