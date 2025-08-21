РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Експерти от регионалното министерство и представители на ВиК холдинга отиват в Плевен заради безводието

Експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и представители на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД отиват утре в Плевен, за да окажат помощ в решаването на проблема с безводието на местната власт. Те ще се включат и в обследването на ВиК мрежата в общината.

Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на днешното извънредно заседание на Комисията по околната среда и водите.

Иванов представи актуалната ситуация с питейно-битовото водоснабдяване в страната, като спомена, че общо 260 868 души, 16 града и 283 села са засегнати от безводието у нас.

Причините за това са няколко: пресъхналите или с намален дебит водоизточници; по-малкото количество валежи; силно компрометираната ВиК мрежа и нарасналата консумация на вода, свързана и с нерегламентираното й ползване.

Министър Иванов обясни, че през тази 2025-а, благодарение на валежите, има по-малко градове на режим в сравнение с минали години, но това не означава, че условията ще продължат да бъдат добри.

В извънредното заседание взе участие и екоминистърът Манол Генов, който заяви, че в момента не може да се говори за критично безводие по отношение на водите за питейно-битово снабдяване.

Той информира, че 52 язовири, които министерството наблюдава и за които дава разрешение за ползване на води, са в добро състояние, като те са пълни на над 65% от капацитета си. Относно изграждането на яз. “Черни Осъм” Манол Генов се изказа по-скоро скептично, като даде пример, че язовир и храм се градят с години.

Проекти на решения по въпроса за безводието предложиха и от партия “Величие”, и от ПП-ДБ, но и двата бяха отхвърлени от депутатите в комисията. Приет бе само този, внесен от управляващото мнозинство (ГЕРБ-СДС, „Има такъв народ“, „БСП-Обединена левица“) и подкрепен с гласовете на „ДПС-Ново начало“, който е за създаване на Национален борд по водите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли родителите на деца до 12 години да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени