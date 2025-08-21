Експерти от регионалното министерство и представители на ВиК холдинга отиват в Плевен заради безводието

Експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и представители на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД отиват утре в Плевен, за да окажат помощ в решаването на проблема с безводието на местната власт. Те ще се включат и в обследването на ВиК мрежата в общината.

Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на днешното извънредно заседание на Комисията по околната среда и водите.

Иванов представи актуалната ситуация с питейно-битовото водоснабдяване в страната, като спомена, че общо 260 868 души, 16 града и 283 села са засегнати от безводието у нас.

Причините за това са няколко: пресъхналите или с намален дебит водоизточници; по-малкото количество валежи; силно компрометираната ВиК мрежа и нарасналата консумация на вода, свързана и с нерегламентираното й ползване.

Министър Иванов обясни, че през тази 2025-а, благодарение на валежите, има по-малко градове на режим в сравнение с минали години, но това не означава, че условията ще продължат да бъдат добри.

В извънредното заседание взе участие и екоминистърът Манол Генов, който заяви, че в момента не може да се говори за критично безводие по отношение на водите за питейно-битово снабдяване.

Той информира, че 52 язовири, които министерството наблюдава и за които дава разрешение за ползване на води, са в добро състояние, като те са пълни на над 65% от капацитета си. Относно изграждането на яз. “Черни Осъм” Манол Генов се изказа по-скоро скептично, като даде пример, че язовир и храм се градят с години.

Проекти на решения по въпроса за безводието предложиха и от партия “Величие”, и от ПП-ДБ, но и двата бяха отхвърлени от депутатите в комисията. Приет бе само този, внесен от управляващото мнозинство (ГЕРБ-СДС, „Има такъв народ“, „БСП-Обединена левица“) и подкрепен с гласовете на „ДПС-Ново начало“, който е за създаване на Национален борд по водите.