Денят по диагонал – 21 август 2025 г.

ЕС и САЩ обявиха на 21 август споразумение за съвместно изявление по търговската сделка

Европейският съюз (ЕС) и Съединените щати предприеха следващите стъпки за формализиране на търговското си споразумение, като подробно описаха плановете, които биха могли да намалят в рамките на седмици митата за произведените в Европа автомобили, като същевременно отварят вратите за нови потенциални отстъпки за стоманата и алуминия.

Отиде си нашият голям приятел и колега Иван Рачев. Ваньо, ще ни липсваш!

Иван оставя дълбока следа в сърцата ни с добрата си душа, сърдечност и усмивка. Той беше приятелско рамо и подкрепа в труден момент за всеки от нас.

Искрен Митев: Медиите на властта раждат апатия, а клептокрацията черпи сила точно от апатията (част 2)

Кой преди година допускаше, че Пеевски ще се опита да изяде ГЕРБ, пита Искрен Митев

Медиите на Пеевски и другите властимащи създават апатията сред обществото. А клептократичния модел черпи сила именно от нашата апатия.

Тръмп решава, Европа плаща

Когато американският президент Доналд Тръмп обещава, обещава мащабно, като се стигне до изпълнението, все друг се налага да плаща сметката. В началото на седмицата бе съобщено, че САЩ подготвят двустранна среща между лидерите на Украйна и Русия Володимир Зеленски и Владимир Путин.

Bloomberg: Водната криза в България е предупреждение за Европа

Пресъхналите чешми са част от живота в България и поучителна история за останалата част от Европа, която се бори с климатичните промени, предупреждава в статия от 21 август агенция Bloomberg („Блумбърг“).

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

