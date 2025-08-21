Денят по диагонал – 21 август 2025 г.

Европейският съюз (ЕС) и Съединените щати предприеха следващите стъпки за формализиране на търговското си споразумение, като подробно описаха плановете, които биха могли да намалят в рамките на седмици митата за произведените в Европа автомобили, като същевременно отварят вратите за нови потенциални отстъпки за стоманата и алуминия.

Иван оставя дълбока следа в сърцата ни с добрата си душа, сърдечност и усмивка. Той беше приятелско рамо и подкрепа в труден момент за всеки от нас.

Кой преди година допускаше, че Пеевски ще се опита да изяде ГЕРБ, пита Искрен Митев

Медиите на Пеевски и другите властимащи създават апатията сред обществото. А клептократичния модел черпи сила именно от нашата апатия.

Когато американският президент Доналд Тръмп обещава, обещава мащабно, като се стигне до изпълнението, все друг се налага да плаща сметката. В началото на седмицата бе съобщено, че САЩ подготвят двустранна среща между лидерите на Украйна и Русия Володимир Зеленски и Владимир Путин.

Пресъхналите чешми са част от живота в България и поучителна история за останалата част от Европа, която се бори с климатичните промени, предупреждава в статия от 21 август агенция Bloomberg („Блумбърг“).