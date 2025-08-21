РЕГИСТРИРАЙ СЕ
До две седмици Министерският съвет трябва да създаде Национален борд по водите

борд

Депутати от ГЕРБ-СДС, „Има такъв народ“, „БСП-Обединена левица“ и „ДПС-Ново начало“ внесоха предложение Народното събрание да задължи Министерския съвет в срок до две седмици да създаде Национален борд по водите. Предложението беше представено от Валери Лачовски от парламентарната група на ГЕРБ-СДС по време на извънредното заседание на парламентарната комисия по околната среда и водите.

Лачовски обясни, че идеята е в борда да бъдат включени представители на отговорните министерства, както и на Националното сдружение на общините и на Българската банка за развитие, която да осигури финансирането. Целта на борда ще е да координира усилията на всички заинтересовани институции за справяне с проблема и за превенция на бъдещи водни режими.

Искра Михайлова от „ДПС-Ново начало“ обяви, че очаква не по-късно от два месеца да има реални резултати в посока подобряване на ситуацията с безводието.

Депутатът от „БСП-Обединена левица“ Биляна Иванова коментира, че дискусията е от типа моят законопроект е по-добър от твоя, а Николай Нанков от ГЕРБ-СДС постави въпроса защо местната власт не си е свършила работата и даде пример как други градове – като Русе, Севлиево – успели да си решат проблема с остарялата водопроводна мрежа.

