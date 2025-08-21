Американският „Сървайвър“ е едно от най-успешните риалити предавания в историята, а някои от неговите състезатели вече имат състояние, възлизащо на милиони. То стартира през 2000 г. и 25-атата годишнина е добър повод за равносметка кой колко е спечелил, възползвайки се от сериозния трамплин за успех, какъвто предлага предаването.

Форматът поставя група непознати в екстремни условия – те трябва да построят подслон, да намерят храна и да се съревновават в изпитания, докато накрая не остане само един.

Хитовото предаване стартира през май 2000 г. и от самото начало се води от Джеф Пробст. Макар наградата от $1 милион да е примамлива, много от бившите участници в „Сървайвър“ впоследствие натрупват далеч по-големи богатства благодарение на бизнес начинанията си и работата си в шоу бизнеса.

Ето кои са най-богатите участници в американския „Сървайвър“, подредени според приблизителното им нетно състояние.

Десето място: Ричард Хач

Survivor: Borneo, Survivor: All-Stars – Нетно състояние: $200 000

Ричард Хач е първият победител в „Сървайвър“. След победата си той участва и в All-Stars, а по-късно се появява в популярни предавания като „Who Wants to Be a Millionaire?“, „The Weakest Link“ и „Family Feud“, както и в риалити формати като „The Apprentice“ и „The Biggest Loser“. Години по-късно името му отново влиза в новините, след като е осъден за укриване на данъци – през 2006 г. излежава три месеца в затвора, а през 2011 г. – още девет.

Девето място: Кандис Смит

Survivor: Tocantins – Нетно състояние: $1.5 милиона

Кандис Смит е успешен адвокат, актриса и бивша носителка на титлата Мис Охайо САЩ. Освен че е била една от красивите асистентки в предаването The Price is Right, тя има роли в сериали като „Антураж“ и „Хавай 5-0“, както и участие в риалити шоуто „Millionaire Matchmaker“.

Осмо място: Роб Мариано

Survivor: Redemption Island, Survivor: Marquesas, Survivor: All-Stars, Survivor: Heroes vs. Villains, Survivor: Winners at War, Survivor: Island of the Idols – Нетно състояние: $2 милиона

Роб Мариано е един от най-разпознаваемите и най-често завръщащи се играчи в американския „Сървайвър“. Днес той управлява собствената си продуцентска компания – Murlonio Productions и е автор на книгата „The Boston Rob Rulebook“.

Седмо място: Ръсел Ханц

Survivor: Samoa, Survivor: Heroes vs. Villains, Survivor: Redemption Island, Survivor: Champions v Contenders – Нетно състояние: $2 милиона

Ръсел Ханц е изпълнителен директор на петролна компания и е редовен участник в американския „Сървайвър“. Стартира подкаст и YouTube канал и е смятан за един от най-известните „злодеи“ в шоуто.

Шесто място: Елизабет Хаселбек

Survivor: The Australian Outback – Нетно състояние: $16 милиона

Елизабет Хаселбек пробива като звезда в токшоуто The View през 2003 г., където често предизвиква спорове със своите консервативни позиции. Тя напуска предаването през 2013 г. и се присъединява към Fox & Friends, а през 2015 г. окончателно се оттегля от Fox News. В личен план, още през 2002 г. тя се омъжва за бившия куотърбек Тим Хаселбек.

Пето място: Джеф Кент

Survivor: Philippines – Нетно състояние: $40 милиона

Бившият професионален бейзболист има дълга и успешна кариера, която му носи значително състояние. Играл е за „Торонто Блю Джеймс“, след което преминава в „Ню Йорк Мета“, „Кливланд Индианс“ и „Сан Франциско Джайънтс“. По-късно играе за „Хюстън Астрид“ и „Лос Анджелис Доджърс“, преди да се оттегли от спорта през 2008 година.

Четвърто място: Джими Джонсън

Survivor: Nicaragua – Нетно състояние: $45 милиона



Джими Джонсън започва като главен треньор в Държавния университет на Оклахома и Университета на Маями, след което оглавява „Далас Каубойс“, с които печели два финала на първенството на Националната футболна лига на Съединените щати. По-късно поема и „Маями Долфинс“. След края на треньорската си кариера се изявява като анализатор и спортен коментатор.

Трето място: Брендън Синът

Survivor: Tocantins – Нетно състояние: $80 милиона

Брендън Синът е предприемач, съосновател и изпълнителен директор на Bear Naked – марка за натурални храни. Компанията е продадена на Kellogg’s за около 80 милиона долара, което значително увеличава нетното му състояние.

Второ място: Хайди Хамелс

Survivor: The Amazon – Нетно състояние: $105 милиона

Хайди Хамелс участва в шестия сезон на шоуто, а през 2006 г. се омъжва за питчъра на „Филаделфия Филис“ Кол Хамелс. Днес притежава издателска компания и приложение за здраве и фитнес, докато съпругът ѝ е натрупал около 105 милиона долара от бейзболната си кариера.

Първо място: Дейвид Самсън

Survivor: Cagayan – Нетно състояние: $200 милиона

Дейвид Сансън е най-заможният участник в шоуто. Ръководи информационна агенция и работи за Morgan Stanley, преди да стане изпълнителен вицепрезидент на „Монреал Експос“. По-късно купува „Маями Мартинс“ заедно с доведения си баща и е президент на клуба до 2017 година.

Симеон Коен