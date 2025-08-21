РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Великобритания санкционира ирански петролен магнат и лондонски хедж фонд

Великобритания наложи санкции на ирански бизнес магнат и няколко ключови фирми от неговата мрежа. Това е поредният етап от поредицата мерки срещу една от най-влиятелните империи за търговия с петрол на Ислямската република.

Хюсеин Шамхани, чийто баща е старши съветник на върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, е санкциониран заедно с търговските фирми Admiral Shipping Group и Milavous Group, както и с хедж фонда Ocean Leonid Investments.

Този акт следва скорошните мерки, предприети от Вашингтон и Брюксел, насочени към същата мрежа, която администрацията на американския президент ДоналдТръмп нарече най-голямата ескалация на санкции срещу Техеран от близо десетилетие насам.

„Шамхани улеснява и подкрепя враждебната дейност на иранското правителство, целяща дестабилизацията на Обединеното кралство или на която и да е друга държава, включително Израел и Украйна“, се казва в изявление на Министерството на финансите на Великобритания от четвъртък (21 август).

Разследване на Bloomberg News от миналата година показа как мрежата на Шамхани се е превърнала в основен играч в износа на руски и ирански петрол и е създала хедж фонд с офиси в Лондон, Дубай и Женева, за да управлява приходите.

Четете още: Войната в Иран е довела до 3.5% спад на БВП на Израел през второто тримесечие

