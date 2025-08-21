РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Открийте скритите ползи от шафрана

Шафрана не е просто още една подправка на рафта. Той е търгуван като съкровище, измерван в тънки нишки и споменаван в древни текстове с почти свещено уважение. Фермери в Иран все още стават преди изгрев, за да събират внимателно цветовете. В Индия нишки от шафран намират място в топло мляко по време на празници. Дори в Европа готвачите го пазят като течно злато за ризото и яхнии. В продължение на векове хората вярвали, че шафранът има лечебна сила. Интересното е, че съвременната наука започва да подкрепя много от тези твърдения.

Естествено повдига настроението
Той често е наричан „подправката на слънцето“. Не само заради огненочервения си цвят, а и заради начина, по който може да разведри настроението. Клинични проучвания показват, че може да помогне при лека депресия и тревожност. Някои резултати дори го сравняват с ефекта на определени лекарства.

За разлика от много медикаменти, няма тежки странични ефекти. Може да се приеме като леко повдигане на духа. Не е чудно, че традиционните лечители са го препоръчвали на хора с тъга или липса на енергия.

По-спокойни нерви, по-добър сън
Чаша топло мляко с шафран преди сън е традиция в някои култури – и има причина за това. Понижава кортизола, хормона на стреса. По-малко кортизол означава по-спокойна нервна система и по-лесно заспиване. За разлика от хапчетата за сън, не приспива насила, а действа като естествен баланс, който помага на тялото да намери своя ритъм.

Памет и подкрепа за мозъка
Загубата на памет е един от големите страхове на стареенето. Болестта на Алцхаймер и когнитивният упадък засягат милиони по света. Тук той е особено интересен – неговите съединения кроцин и кроцетин защитават мозъчните клетки от оксидативен стрес.

Някои изследвания показват, че добавките със шафран забавят загубата на памет и подобряват умствените функции – понякога дори със сходен ефект като лекарства за Алцхаймер.

Защитава зрението
Неочаквана, но важна полза – помага при проблеми със зрението, особено при възрастово-обусловена макулна дегенерация (AMD), водеща причина за слепота при възрастни хора.

Пациенти, които приемат шафранови добавки, показват подобрение във функцията на ретината. Подобрява се кръвотокът и се защитава тъканта от увреждания.

Естествен противовъзпалителен ефект
Чували сте израза „възпалението е в основата на всички болести“. Шафранът съдържа антиоксиданти като кроцин, сафранал и кроцетин, които намаляват възпалението и оксидативния стрес.

Това означава по-малко увреждане на клетките, по-добра имунна защита и потенциално по-малко проблеми като болки в ставите или сърдечно-съдови заболявания.

Помага за контрол на апетита
Една от по-необичайните ползи е ефектът му върху апетита. Хора, които често похапват от скука или стрес, могат да се възползват. Проучвания показват, че намалява глада и емоционалното хранене.

Това е свързано със серотонина – химикал в мозъка, който влияе както на настроението, така и на апетита. Когато нивата му са стабилни, желанието за похапване намалява.

Здраве и блясък на кожата
Той е част от козметичните ритуали от векове. Древни текстове описват булки, които нанасяли паста от шафран преди сватбата си. Съвременната наука показва защо – антиоксидантите които съдържа предпазват от слънчево увреждане, намаляват бактериите, причиняващи акне, и подобряват тена.

Днес някои козметични продукти съдържат екстракт от шафран. Но той може да бъде полезен и отвътре – под формата на чай или добавен към ястия. Това съчетание на традиция и модерна наука прави шафрана нещо повече от кухненска подправка.

