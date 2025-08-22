„Ангели на пътя“ организираха протести в Бургас, Пловдив и София заради инцидента с АТВ в „Слънчев бряг“

Пред съдебните палати в Бургас, Пловдив и София се провеждат протести, организирани от сдружение „Ангели на пътя“, в подкрепа на пострадалите при инцидента с АТВ в „Слънчев бряг“. Миналата седмица 18-годишният Никола Бургазлиев блъсна с АТВ петима пешеходци (двама възрастни и три деца) на тротоар в курорта. В резултат на това двама от пострадалите – 35-годишна жена от Пловдив и 4-годишният й син са в болница, с опасност за живота.

На младежа беше повдигнато обвинение за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице, а магистратите му наложиха мярка за неотклонение „домашен арест“, което прокуратурата обжалва. Мярката на Бургазлиев ще се гледа в 14.00 часа днес, обяви Юлиан Здравков, баща на две от трите блъснати деца, цитиран от кореспондент на БНР.

Пред съдебната палата в Бургас протестиращите носят плакати: „Правосъдие в кома“, „Убийците в затвора, а не вкъщи на дивана“, „Справедливост за децата ни“ и „Ние сме Марто и Хриси“ . Много хора носят тениски: „Справедливост за Марто и Хриси“.

Адвокатът на потърпевшите Георги Радков заяви, че е внесъл във ВКП искане за ДНК експертиза на Никола Бургазлиев. Причината – поради факта, че родителите на 18-годишния младеж работят в полицията, има съмнения, че пробите за алкохол и наркотици, които са взети без свидетели от мястото на инцидента, са манипулирани.

Близките на пострадалите искат преквалификация на обвинението от нанасяне на средна телесна повреда в нанасяне на тежка телесна повреда и следствен арест.

В Пловдив протестиращите настояха законите да са за всички и да няма покрити случаи. Пред Съдебната палата в София също поискаха справедливост и виновният да си поеме отговорността.



Вчера изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов възложи случая на Националната следствена служба. Мотивите му са, че подлежащите на установяване факти и обстоятелства налагат разследването да се извърши от следовател с висока степен на квалификация и опит в работата с оглед правната сложност на делото.