AI зимата – от супербонуси до масови съкращения

Това може и да не е AI зимата. Но инвеститорите със сигурност усещат студа.

Доста внезапно настъпи промяна в нагласите около изкуствения интелект – технологията, която хипнотизира Уолстрийт и вдъхнови почти култово поклонение в Силициевата долина през последните три години.

И макар да е твърде рано август 2025 г. да бъде обявен за началото на „пукането на балона“ или която и да е метафора за забавяне, не може да се отрече, че серия от проблеми в индустрията кара инвеститори, компании и клиенти да се замислят.

Сред тях:

  • Meta, която доскоро предлагаше бонуси за подписване на договор от по 100 милиона долара за AI таланти, наложи замразяване на наемането и обмисля съкращаване на отдела си за AI.
  • Сам Алтман, CEO на OpenAI и най-големият „пропагандатор“ на индустрията, започна да използва думата „балон“ в медийни интервюта.
  • ChatGPT-5, рекламиран от OpenAI като „революция на ниво докторска степен“, се оказа провал.
  • Coreweave, компания за облачни изчисления, подкрепена от Nvidia, изгуби близо 40% от стойността си само за седмица.
  • Изследователи от MIT публикуваха доклад, според който 95% от генеративните AI програми, стартирани от компании, са се провалили в основната си цел – да увеличат приходите.
  • Anthropic и OpenAI сключиха сделки да предоставят продуктите си на американското правителство почти безвъзмездно – докато харчат огромни суми и нямат ясен път към печалба.

Всичко това накара трейдърите да се втурнат да купуват т.нар. „disaster puts“ – опции, които служат като застраховка при срив на пазара – в случай че се повтори крахът от края на 90-те с дот-ком балона. Според Bloomberg инвеститорите не просто се подготвят за отстъпление, а се пазят от свободно падане.

„Подозирам, че това ще доведе до по-голяма корекция,“ каза Майк О’Рурк, главен стратег по пазарите в JonesTrading, като отбеляза, че фактът, че Meta предлагаше компенсационни пакети като в NFL, за да привлече AI инженери, е бил „знак, че харченето е излязло извън контрол.“

Технологичните акции, които досега поддържаха целия пазар – включително Nvidia (NVDA), Microsoft (MSFT) и Palantir (PLTR) – се сринаха тази седмица. (Разбира се, Уолстрийт отчита и други фактори освен лошите новини от технологичния сектор – като мита, смесени резултати в търговията на дребно и не на последно място кампанията на президента на САЩ да инсталира свои хора във Федералния резерв.

За някои инвеститори спадът при технологиите е просто „пауза, която може да освежи пазара, докато инвеститорите преосмислят как да разпределят средствата си в технологиите“, каза Роб Хауърт, старши директор по инвестиционна стратегия в US Bank Asset Management Group.

Може би. Но възходите и спадовете на пазара са само една мярка за влиянието на AI – и дори някои от най-големите критици на AI смятат, че крахът няма да стане за една нощ.

„Пукането на балона никога нямаше да е едно събитие, а поредица от промени в нагласите срещу технология, която никога не е доказала стойността си извън съмнителния хайп,“ каза Ед Зитрон, технологичен автор и водещ на подкаста Better Offline. „В крайна сметка минаха три години и в някакъв момент трябваше да има доказателство, че всичко това си струва… Историята вече излиза извън контрол, а единственият начин да бъде поправена е като се покажат реални резултати – каквито никоя от тези компании няма.“

Четете още: Сам Алтман признава, че OpenAI „тотално се е провалила“ с пускането на GPT-5GP

