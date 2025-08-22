РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Украинските войски отново атакуваха тръбопровода „Дружба“

петролопровода "Дружба"

Украинските въоръжени сили нанесоха удар по помпената станция „Унеча“ на тръбопровода „Дружба“ в руската Брянска област, предаде БТА.

Ударът не е засегнал трасето към Германия, съобщи германското икономическо министерство, но доставките на руски петрол за Унгария и Словакия отново са били прекъснати.

Тръбопроводът „Дружба“ минава през Брянска област и се разделя на северна част (към Полша и Германия) и южна част (към Унгария, Словакия и Чехия). Доставките на руски петрол за Полша са прекратени през февруари 2023 г., а за Германия – от началото на 2023 г., но южната част продължава да снабдява Унгария и Словакия.

Към момента по северната част на „Дружба“ тече казахски петрол до рафинерията в „Швет“, която осигурява по-голямата част от горивото за Берлин.

