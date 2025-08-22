Законът „Магнитски“ е политически, а КПК е надпартийна, коментира кандидатът за неин член Аделина Натина-Зиколова

На българската държава не са представени никакви документи защо определени лица са сакционирани по Магнитски. Освен това законът „Магнитски“ е политически, а Комисията за противодействие на корупцията е надпартийна и не трябва да проявява политически пристрастия. Това коментира кандидатът за член Комисията за приводействие на корупцията (КПК) – адвокат Аделина Натина – Зиколова, предложена от фондация „Креативна общност“, по време на изслушването й пред номинационната комисия, която днес се събра на четвърто заседание.

Представяйки концепцията си Аделина Натина обяви, че предвижда да въведе автоматизиран софтуер за обработка на всички декларации, които заемащите публични длъжности подават. По конкретно тя планира, за да не се губи човешки потенциал, задължените да подават декларации – да го правят, като нанасят конкретните данни в самата система, а после автоматизираният софтуер да сигнализира, ако има някаква нередност или непълнота.

Натина-Зиколова планира и да въведе индекс на почтеността, с който да се прави оценка на потенциалните държавни служители още при процеса на кандидатстването им в държавните институции.

По отношение на своята мотивация да кандидатства за поста Натина-Зиколова обясни, че иска да убеди себе си, а освен това иска и обществото да види, че не всичко в държавата ни е предварително уговорено. Тя добави и че не иска обществото да остава с усещането, че в Антикорупционната комисия има членове със зависимости.

Ако бъде избрана за член на комисията, Натина-Зиколова обяви, че ще възложи на служителите й да направят анализ на уязвимостите в структурите с висок риск на корупционни практики с цел въвеждане на контролни и превантивни механизми.

Освен това тя би създала нов орган – структура, в която да бъдат привлечени преподаватели по наказателно право и наказателен процес и които да предлагат подобрения в работата на дирекцията за разследване и да следят компетенциите на разследващите инспектори.

Тя препоръча и Комисията за противодействие на корупцията да започне да поддържа публичен регистър на проверените и на установените случаи на конфликт на интереси. Така тя смята, че ще се осигури по-голяма прозрачност на дейността на Комисията.

Освен това обърна внимание, че трябва да се изготви една задължителна оценка на корупционния риск при стартиране на проекти с публично финансиране с цел да се извърши превенция.

Тя планира да създаде и обществен консултативен съвет, в който да влизат представители на академичната общност, на синдикатите и на медиите. Според нея той би увеличил общественото доверие към антикорупционната комисия. Отделно от това, за да се справи с проблема с ниското доверие в КПК, Натина-Зиколова обяви, че ще работи за пълна прозрачност, за регулярни отчети, за активна комуникация по отношение на предприетите действия, както и равнопоставено прилагане на закона без оглед на политическа принадлежност.

Като недостатък в работата на сега действащата комисия тя отбеляза, че подалите сигнали не знаят какво се случва с тях. Освен това няма информация и какъв е обемът на вече прекратените преписки, както и на тези, по които е образувано досъдебно производство.

По отношение на взаимодействието между българската и европейската прокуратура Натина-Зиколова обяви, че са необходими протоколи за взаимодействието помежду им, така че, когато възникне казус с необходимост от образуване на досъдебно производство, да се действа бързо, без да се губи време, а не да се пращат имейли по служебната поща.

Попитана, какво би направила, за да няма корупция в администрацията, Натина-Зиколова бе категорична, че за всяка административна дейност трябва да има много добре разписани правила и обучени за тях служители, така че, ако има някакво нарушение или проблем, то да е ясно дали те са плод на немарливост или на корупция.

На друг въпрос – какво се случва, когато едно лице, заемащо определена длъжност, се окаже в несъвместимост, тя отговори, че КПК трябва да уведоми компетентния орган. По отношение на правото на КПК да претърсва и изземва без разрешение на съда – по неотложност – Натина-Зиколова коментира, че това е извънреден способ само когато се предотвратява извършване на престъпление и се прилага само в извънредни случаи. Тя подчерта, че при него трябва да се спазват европейските стандарти, а освен това и да се изчака адвокатът, така че и той да присъства на претърсването.