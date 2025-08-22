РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Фирмата, предлагаща парасейлинг в Несебър, не е била проверявана

Фирмата, организирала парасейлинг в Несебър, при който загина 8-годишно момче, досега не е била проверявана от Инспекцията по труда, но такава проверка предстои. Това съобщи социалният министър Борислав Гуцанов, който подчерта, че контролът върху водните атракциони ще бъде засилен, предаде БНР. Според Гуцанов съоръженията трябва да се инспектират ежегодно, тъй като бързо се амортизират от слънцето и морската вода.

По време на заседанието на Окръжния съд в Бургас, където се разглеждат мерките за неотклонение на тримата задържани за инцидента, стана ясно, че във фирмата има нарушения на трудовото законодателство. Служители са били назначавани без ясни характеристики и са работили вместо 4, по 10 часа.

Директорът на бургаската инспекция по труда Павлин Васков уточни, че това нарушение е факт, но инспекцията няма правомощия да контролира състоянието на коланите и сбруите, тъй като те се използват от клиенти, а не от самите работници. Той потвърди, че фирмата не е била обект на проверки досега.

