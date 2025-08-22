Според Мария Даскалова е излишно да се работи по разследване на санкционираните по „Магнитски“

Четиримата кандидати за членове на Комисията за приводействие на корупцията (КПК) представят пред Номинационната комисия своите концепции и виждания за работата на институцията. Сред тях са адвокат Аделина Натина-Зиколова, издигната от неправителствена организация, както и предложените от управляващото мнозинство адвокат Мария Даскалова и служителите на комисията Стоян Петков и Петър Коев. Изслушванията се провеждат по азбучен ред на фамилиите, а всеки кандидат може да получи максимум 30 точки.

Окончателното решение ще бъде на депутатите, които не са задължени да се съобразят с оценките на Номинационната комисия. Междувременно в парламента бе внесен законопроект от „Ново начало“ на Делян Пеевски за закриване на КПК, който ще бъде разгледан след лятната ваканция на народните представители.

От кандидатите първо беше изслушана Мария Даскалова. Над час и половина тя представяше концепцията си и отговаряше на въпроси.

„Чувствам се неловко в тази зала, защото за мен 30-40 години съдебната зала беше мястото, където се чувствах комфортно. Твърде ангажирана съм към това, което поех да извърша в Комисията за противодействие на корупцията, която в момента не се ползва с добър имидж“, посочи Даскалова.

Тя планира да увеличи доверието на обществото в КПК чрез по-тясно сътрудничество между всички антикорупционни органи и обмен на информация онлайн веднага щом бъде получена.

Даскалова подчерта, че когато е ръководила хора, „подчинените ѝ полицаи са влизали в кабинета ѝ със свалена шапка, козирували са и никога не са имали дори едно скъсано копче“. Подобен ред би искала да внесе и в КПК. Освен това добави, че осъзнава колко отговорна и предизвикателна е тази позиция.

Кандидатката за член на антикорупционната комисия посочи още, че е необходимо технологично подобрение при проверките на декларациите. Тя смята, че КПК е реагирала неадекватно по време на скандала с варненския кмет Благомир Коцев, тъй като разследващите инспектори не са имали възможност да се защитят, въпреки реакцията на обществото.

Даскалова смята, че ръководството на комисията трябва да се поеме от човек, който не е толкова стреснат от строгата дисциплина вътре. Тя е посещавала комисията четири пъти и останала с впечатление, че служителите са тъжни и притеснени. Според нея комисията трябва да бъде по-отворена и да набляга на превенцията, тъй като стегнатата структура и вътрешните правила притесняват работещите там.

Според нея трябва да се организира и прием на граждани в КПК и да се осигури широка публичност за дейността на комисията, която остава непозната за обществото.

На въпроса на Българския институт за правни инициативи (БИПИ) дали КПК трябва да проверява български граждани, санкционирани по закона „Магнитски“, тя обясни, че САЩ не са предоставили доказателства за основанията на санкциите, затова в момента проверка е излишна. Такава можело да се направи, ако се появят нови данни.

Относно това дали е използвала изкуствен интелект, тя обясни, че така е преформолирала текста и изкуственият интерект го е преструктурирал.

Според Даскалова са нужни промени в Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс, тъй като в момента делата се водят хаотично.

Съдия Калин Калпакчиев от Номинационната комисия я попита какви трябва да се разбиранията на КПК за неотложност. Даскалова се върна към казуса с варненския кмет срещу когото действията бяха проведени в ситуация на неотложност, а сигналът е от осем месеца по-рано. „Трябва да се подходи по обрано, а не хора, които идват от едно съвещание и са надъхани, да си го изливат на хората, които са задържани, особено пред деца“, отговори тя на питането.