РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Тръмп ще направи официално изявление в 19 часа българско време

Тръмп ще наложи 30% мита на Европейския съюз

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще направи официално изявление в петък, 22 август. Това съобщиха от пресцентъра на Белия дом. Речта е насрочена за 12:00 ч. местно време (19:00 ч. българско време).

За какво планира да говори Тръмп, не се уточнява. Известно е само, че ще говори от Овалния кабинет.

Президентът на САЩ заяви, че се очаква ситуацията с мирното уреждане на конфликта в Украйна да се изясни в рамките на следващите две седмици. 

Медиите съобщиха и за изпращането на три кораба на ВМС на САЩ до бреговете на Венецуела за операция срещу наркокартелите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли родителите на деца до 12 години да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени