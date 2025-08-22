Тръмп ще направи официално изявление в 19 часа българско време

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще направи официално изявление в петък, 22 август. Това съобщиха от пресцентъра на Белия дом. Речта е насрочена за 12:00 ч. местно време (19:00 ч. българско време).

За какво планира да говори Тръмп, не се уточнява. Известно е само, че ще говори от Овалния кабинет.

Президентът на САЩ заяви, че се очаква ситуацията с мирното уреждане на конфликта в Украйна да се изясни в рамките на следващите две седмици.

Медиите съобщиха и за изпращането на три кораба на ВМС на САЩ до бреговете на Венецуела за операция срещу наркокартелите.