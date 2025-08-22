От Групата „Стара планина холд“ надскочиха прогнозите с приходи от 159.2 млн. лв. в края на юли

„Стара планина холд“ АД отчита консолидирани продажби за седемте месеца на 2025 г. в размер на 159.2 млн. лева като това е понижение от 0.8% в сравнение със същия период на миналата година. Това отбелязват от компанията майка. Така прогнозата на мениджърите беше изпълнена, тъй като очакванията бяха за парични постъпления от 158.75 млн. лева.

„Стара планина холд“ обяви текущи финансови резултати (на консолидирана база) и на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към края на юли и прогнози за продажбите за осемте месеца.

От значимите предприятия от портфейла на компанията майка

единствено „Хидравлични елементи и системи“ АД отчита ръст на продажбите.

От „Стара планина холд“ предвиждат продажбите на предприятията от холдинга, който са от секторите машиностроене, електрохимия, парфюмерия и козметика и текстилната промишленост, за осемте месеца да достигнат 176.56 млн. лева. А това ще представлява повишение от 0.28% на годишна база. Трудностите в дейността на основните партньори на компаниите от холдинга се отразяват върху финансовите резултати.

Акциите на „Стара планина холд“ се търгуват на Основния пазар BSE на „Българска фондова борса“, Сегмент „Standard“. Котировките им лъкатушат по ценовата стълбица от началото на годината, но успяха да възстановят част от загубите и в момента се търгуват по 9.7 лева за един брой. А това е един лев над котировките от януари. Така и пазарната капитализация на холдинга се повиши и вече е над 203 млн. лева.

Дъщерните дружества на холдинга също отчитат предварителни данни за продажбите за юли. Ямболската фирма

„Хидравлични елементи и системи“ АД

е един от водещ производител на бутални, телескопични и плунжерни хидравлични цилиндри в Източна Европа. Фирмата отчита продажби за юли в размер на 7.33 млн. лева, за седемте месеца – общо 48.3 млн. лева, което е ръст с 6.21% на годишна база.

От „Хидравлични елементи и системи“ обявиха, че очакват продажби през август в размер на 4.73 млн. лева, с които ще се отчете повишение на приходите с натрупване за осемте месеца от 6.74% на годишна база.

От фирмата съобщават, че информация за финансовия резултат през последните два месеца ще бъде съобщена с месечната справка през септември.

„Стара планина холд“ контролира 64.53% от акциите справо на глас на ямболската фирма. Пенсионните фондове на „Алианц България“ АД имат дял от 11.82%, „СПХ Инвест“ АД – 8.28%, а свободно търгуваните книжа са 20.20 процента.

Книжата на „ХЕС“ се търгуват на “Българската фондова борса”. В момента те се предлагат по 5.1 лева за един брой. Това пък оценява водещия производител на хидравлични цилиндри в Източна Европа на над 92 млн. лева пазарна капитализация.

Продажбите на фирмата от Казанлък

„М+С Хидравлик“ АД

за юли са за 11.32 млн. лева и с натрупване от началото на годината общо 83.23 млн. лева, което представлява понижение от 0.6% на годишна база.

Междинната неокончателна брутна печалба пък е в размер на 202 хил. лева и 6.56 млн. лева за седемте месеца на тази година.

Мениджърите на „М+С Хидравлик“ обявиха и прогноза за приходите през август. Очакванията са за продажби за 10.04 млн. лева и общо за 93.27 млн. лева с натрупване от началото на годината, което ще е ръст от 1.52% на годишна база.

„Стара планина холд“ притежава дял от 30.61% във фирмата. Цените на акциите на „М+С Хидравлик“ от началото на годината вървят нагоре и вече се търгуват по 10 лева за един брой. А това оценява компанията над 394 млн. лева пазарна капитализация.

Приходите през април на производителя на стартерни акумулатори, тягови батерии и стационари батерии

„Елхим Искра“ АД

са в размер на 2.48 млн. лв. и за седемте месеца общо 19.55 млн. лева. А с натрупване от началото на годината паричните постъпления са 19.55 млн. лева.

Неокончателният финансов резултат на фирмата за юли е брутна загуба от 177 хил. лв. и неокончателна брутна загуба между януари и юли от 1.04 млн. лева.

От „Елхим Искра“ очакват приходите от продажби за август да достигнат 1.14 млн. лева.

„Стара планина холд“ държи в капитала на тази фирма дял от 51.40 процента.

От началото на годината цените на акциите на „Елхим Искра“ на БФБ направиха стъпка надолу и в момента книжата се търгуват по 0.78 лева.

Козметичната фирма „Българска роза – Карлово“

Българска роза АД отчита продажби за месец юли 2025 година в размер на 466 хил.лв. и с натрупване от началото на годината 2817 хил.лв. Българска роза АД обявява неокончателен финансов резултат за м. юли 2025 година – печалба в размер на 63 хил.лв. и с натрупване от началото на годината 66 хил.лв. Българска роза АД обявява прогнози за продажбите през месец август 2025 година в размер на 370 хил. лв. и с натрупване от началото на годината 3187 хил.лв.

отчита продажби за юли в размер на 466 хил. лв. и с натрупване от началото на годината за 2.82 млн. лева, което е спад с 379% на годишна база.

Компанията обяви неокончателен финансов резултат за юли – печалба от 63 хил.лева, а за седемте месеца – 66 хил. лева.

Мениджърите на „Българска роза“ обявиха прогнози за продажбите през август за 370 хил. лв. и за осемте месеца – общо 3.19 млн. лева.

„Стара планина холд“ притежава 49.99% от акциите с право на глас в козметичната фирма.

Акциите на фирмата от Карлово лъкатушат по ценовата стълбица. От началото на годината те добавиха няколко стотинки и в момента сделки се сключват при 2.04 лева за един брой.