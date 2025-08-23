РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Възможни са измами с онлайн банкиране покрай въвеждането на еврото, предупреждават от ГДБОП

От ГДБОП предупредиха, че е вероятно измамници да се възползват от въвеждането на еврото в България, за да организират нови кибератаки и фишинг схеми. Според старши комисар Владимир Димитров от дирекция „Киберпрестъпност“ подобни опити най-често идват от групи в азиатски държави, които таргетират български граждани.

Той призова хората да бъдат особено внимателни при получаване на имейли и съобщения, свързани с финансови разплащания или превалутиране към евро. Измамниците често използват техники за стрес и заплахи – например твърдения, че сметките ще бъдат блокирани, средствата загубени или че може да бъде потърсена наказателна отговорност, ако получателят не реагира.

ГДБОП подчерта, че това са класически фишинг атаки, целящи да получат достъп до лични и банкови данни, и призова гражданите да не се поддават на подобни послания.

