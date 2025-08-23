РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Кандидатът за зам.-омбудсман Мария Филипова ще бъде изслушана в ресорната комисия на 2 септември

На 2 септември от 16:00 часа Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество в парламента ще изслуша кандидата за заместник-омбудсман Мария Филипова, съобщиха от Народното събрание. Кандидатурата на Филипова бе внесена от омбудсмана Велислава Делчева на 18 август.

Комисията вече е поискала служебни проверки за гражданството, съдимостта и евентуална принадлежност на Филипова към Държавна сигурност и разузнавателните служби. Както и при избора на омбудсман, неправителствени организации и медии могат да изпращат въпроси към кандидата, които ще бъдат разгледани по време на изслушването, като крайният срок за това е три дни преди заседанието.

Велислава Делчева посочва в предложението си, че Филипова има богат професионален опит в сферата на правата на човека – като юрист, експерт в Министерството на правосъдието, заместник-председател на Комисията за финансов надзор и председател на Комисията за защита на потребителите.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

