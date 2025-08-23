Денят по диагонал – 23 август 2025 г.

Приходите от мита, които са в основата на търговската политика на американския президент Доналд Тръмп, ще намалят дефицита на Съединените щати с 4 трлн. щ. долара през следващото десетилетие, което ще помогне да се тушират опасенията, че данъчният закон на Белия дом ще влоши публичните финанси на страната, според фискалния надзорник на Конгреса.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че Европейският съюз ще предостави на Украйна допълнителна помощ в размер на 4,05 млрд. евро, предаде ДПА, цитирана от БТА. Средствата идват в навечерието на Деня на независимостта на Украйна и според фон дер Лайен демонстрират „непоколебимата солидарност“ на Европа с Киев и ангажимента за неговото възстановяване.

На 2 септември от 16:00 часа Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество в парламента ще изслуша кандидата за заместник-омбудсман Мария Филипова, съобщиха от Народното събрание. Кандидатурата на Филипова бе внесена от омбудсмана Велислава Делчева на 18 август.

Балтийските републики – държавите от най-източния фланг на НАТО, се борят с рязко увеличение на радио и сателитните смущения, като правителствата на балтийските републики обвиняват Русия, че разполага съоръжения за електронна война близо до границите им. Откакто руският президент Владимир Путин предприе пълномащабно нахлуване в Украйна през 2022 г., регионът на Балтийско море регистрира широко разпространено заглушаване на сигнали, включително на Глобалната система за позициониране (GPS), което е засегнало въздушните и морските комуникации.

От ГДБОП предупредиха, че е вероятно измамници да се възползват от въвеждането на еврото в България, за да организират нови кибератаки и фишинг схеми. Според старши комисар Владимир Димитров от дирекция „Киберпрестъпност“ подобни опити най-често идват от групи в азиатски държави, които таргетират български граждани.