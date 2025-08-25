РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Германският финансов министър Ларс Клингбайл пристигна в Киев

Ларс Клингбайл от ГСДП ще води преговорите за коалиция с ХДС/ХСС

Германският финансов министър и вицеканцлер Ларс Клингбайл пристигна в Киев на необявено посещение, съобщава Ройтерс. Той ще се срещне с представители на украинското правителство.

Клингбайл призова Русия да демонстрира интерес към разрешаването на военния конфликт. Той отбеляза, че не бива да има „илюзии, че подкрепата на Германия за Украйна може да отслабне“. „Ние оставаме вторият по големина съюзник на Украйна в света по отношение на помощта и най-големият в Европа“, каза министърът пред репортери.

По време на посещение във Вашингтон през август германският канцлер Фридрих Мерц за първи път допусна възможността за разполагането на германски войски на украинска територия. Подобно решение изисква одобрението на Бундестага, но няма съгласие по този въпрос дори в управляващия блок. Други политически сили се обявиха категорично против него. 

