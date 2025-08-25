Sotheby’s излага китара „Крамър“: Външният й вид е почти толкова поразителен, колкото и звученето й

През октомври аукционната къща Sotheby’s ще изложи на търг един от най-разпознаваемите инструменти в историята на рока – китарата „Крамър“ от 1982 година, изработена по поръчка на Еди Ван Хален. Предварителната оценка на инструмента е от $2 млн. до 3 млн. долара. Китарата на Ван Хален ще бъде главното събитие през първата така наречена „седмица на Граалите“ – новата серия от търгове в Ню Йорк, от която се очаква да постави Sotheby’s в центъра на колекционирането на ключови предмети от поп-културата.

Китарата след дълги години интензивно използване била подарена от самия Еди на негов технически сътрудник, който по-късно я продал на Мик Марс от групата “Мотли Крю“.

Марс записал с тази китара фрагменти от албума на групата от 1989 година Dr. Feelgood. После инструментът не се появявал пред публика повече от 40 години. Видът на китарата поразява точно толкова, колкото и звученето ѝ: оцветена е с аерозолна боя във фирмените червени, черни и бели абстрактни ивици „Ван Хален“.

Тя представлявала усъвършенстван вариант на неговия собствен знаменит дизайн „Франкенщайн“ – микса от детайли на „Фендер“ и „Гибсън“, който му помогнал да създаде така наречения „кафяв звук“. Маниакалното внимание на Ван Хален към височината на ладовете, ширината на гайките (прагчетата) и контурите на корпуса я превърнало не само във функционален дизайнерски предмет, но и в концертен инструмент.