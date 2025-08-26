„Български пощи“ спират приемането на всички пратки за САЩ

„Български пощи“ временно преустановяват изпращането на пратки за САЩ, съобщиха от държавното дружество. Причината е свързана с новите митнически изисквания на американската администрация за обработка на входящи пратки.

Компанията уточнява, че при промяна на обстоятелствата информация ще бъде публикувана на сайта ѝ. Още на 21 август беше обявено, че доставките до САЩ ще търпят значителни забавяния, а Всемирният пощенски съюз вече работи по решение, което ще позволи митата да се плащат директно на американските власти.

Подобни затруднения обявиха и други европейски оператори. Германската „Дойче пост“ също съобщи, че ограничава значително колетните пратки до САЩ заради новите митнически регулации във Вашингтон.