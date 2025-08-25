Производителите на кафе Dr Pepper и Jacobs се сливат в една компания

Keurig Dr Pepper (KDP) обяви, че е постигнала предварително споразумение за закупуване на нидерландската JDE Peet`s. Покупката ще струва на американския производител на напитки и кафе машини 15.7 милиарда евро, които ще бъдат платени изцяло в брой.

Портфолиото на JDE Peet включва около 50 марки чай и кафе, включително Peet`s, Jacobs, L`OR, Tassimo, Pickwick и Moccona. Освен това нидерландската компания притежава веригата кафенета Peet`s.

Съгласно условията на сделката, KDP ще плати на акционерите на JDE Peet`s 31.85 евро на акция, което е с 33% по-високо от среднопретеглената им ставка през последните 90 дни.

След приключване на сделката ръководството на KDP възнамерява да раздели бизнеса на две компании. Едната ще се фокусира върху безалкохолни напитки, а другата – изключително върху кафе. Последната ще се превърне в най-голямата компания в света, специализирана изключително в производството на кафе, с годишни приходи от около 16 милиарда долара.

Мултинационалната компания за кафе и чай JDE Peet’s N.V. е с централен офис в Амстердам. Тя е създадена през 2015 г. след сливането на кафе подразделението на американската Mondelez International с нидерландската Douwe Egberts под името Jacobs Douwe Egberts. През декември 2019 г. Jacobs Douwe Egberts (JDE) се сля с Peet’s Coffee, за да образува JDE Peet’s. Това сливане беше последвано от първично публично предлагане през 2020 година. Акциите на JDE Peet’s са листвани на фондовата борса Euronext Amsterdam.

Keurig Dr Pepper Inc., известна преди като Green Mountain Coffee Roasters (1979-2014 г.) и Keurig Green Mountain (2014-2018 г.), е публично търгуван американски конгломерат за напитки и кафе, с централен офис в Бърлингтън, Масачузетс, и Фриско, Тексас. Създадена през юли 2018 г. след сливането на Keurig Green Mountain и Dr Pepper Snapple Group (по-рано Dr. Pepper/7up Inc.), Keurig Dr Pepper предлага над 125 топли и студени напитки. Канадското дъщерно звено на компанията оперира като Keurig Dr Pepper Canada (по-рано Canada Dry Motts).