РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

4 плода, които да ядете ежедневно за естествен детокс на черния дроб и бъбреците

4 плода, които да ядете ежедневно за естествен детокс на черния дроб и бъбреците

Плодовете като нар, папая и диня могат да действат като естествени детоксиканти, като подпомагат функциите на черния дроб и бъбреците и подпомагат прочистването на организма.

Фактори като преработени храни, стрес и замърсяване могат да претоварят естествените системи за детоксикация на тялото, особено жизненоважните органи като черния дроб и бъбреците. Подкрепата им с полезни натурални храни – особено плодове – може значително да подобри функциите им.

Ето четири плода, известни със своите детоксикиращи ползи за черния дроб и бъбреците:

1. Нар

Високото съдържание на антиоксиданти, особено пуникалагин, помага за намаляване на възпалението и предотвратява образуването на бъбречни камъни. Изследвания показват, че нарът дава обещаващи резултати при намаляване на токсините при пациенти на диализа.

2. Папая

Богата на папаин – ензим, който подпомага разграждането на протеините, папаята облекчава метаболитното натоварване на черния дроб. Тя е пълна и с флавоноиди и витамин C, които са от съществено значение за намаляване на риска от омазнен черен дроб.

3. Червена боровинка

Известна с това, че успокоява инфекции на пикочните пътища, червената боровинка също предоставя значителна подкрепа за здравето на бъбреците. Проантоцианидините в плодовете предотвратяват прилепването на вредни бактерии към лигавицата на пикочните пътища, като така подпомагат по-доброто функциониране на бъбреците.
Изследвания сочат, че консумацията на червена боровинка може да забави прогресията на хронично бъбречно заболяване при уязвими хора.

Освен това, тя съдържа антиоксиданти – полифеноли, които според Medical News Today могат да предпазят черния дроб от увреждания.

4. Диня

Динята не е просто освежаващ летен плод – тя действа като лек диуретик, увеличавайки отделянето на урина и подпомагайки извеждането на токсините от организма, без да натоварва бъбреците.
Тя съдържа и цитрулин – аминокиселина, която подобрява кръвообращението и намалява нивата на амоняк, като по този начин подпомага и черния дроб, и бъбреците.

Четете още: Трябва ли да ядете шамфъстъци всеки ден?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли родителите на деца до 12 години да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени