Тръмп посреща в Белия дом И Дже-мьон за разговори по търговията и отбраната

САЩ и Южна Корея

Американският президент Доналд Тръмп посреща днес, 25 август, в Белия дом новия президент на Южна Корея И Дже-мьон за разговори, свързани с търговията и отбраната между двете държави.

Първата лична среща между двамата лидери може да помогне за уточняване на детайлите по търговската сделка от юли, съгласно която Сеул ще инвестира стотици милиарди долари в САЩ. Споразумението фиксира митата върху южнокорейските стоки на 15%, след като Тръмп заплаши със ставки, достигащи 25 процента.

От офиса на южнокорейския държавен глава съобщиха, че двамата лидери планират да обсъдят сътрудничеството в ключови производствени сектори като полупроводници, батерии и корабостроене. В областта на отбраната една от потенциалните теми е продължаващото присъствие на американски войски в Южна Корея и опасенията в Сеул, че САЩ ще поискат по-високи плащания в замяна.

Преди да посети Вашингтон, И Дже-мьон пътува до Токио за първото си двустранно посещение като президент, което е изключително символично за двете нации с дългогодишни исторически рани.

