Ивайло Пенев е придобил 10.10% от капитала на „Елана фонд мениджмънт“

Ивайло Пенев е придобил пряко квалифицирано участие в размер на 10.10% от капитала на управляващото дружество „Елана фонд мениджмънт“ АД. Комисията за финансов надзор е одобрила тази сделка.

Ивайло Пенев е член на съвета на директорите и изпълнителен директор на фонд мениджъра и ръководи отдел „Управление на активи“.

Над 20 г.

„Елана фонд мениджмънт“ е лидер в небанковия финансов сектор в страната,

като е и учредител на някои от първите взаимни фондове у нас.

Дружеството е част от най-старата институция в небанковия финансов сектор – „ЕЛАНА“, която има история на иноватор в областта на финансите, инвестициите и инвестиционното консултиране вече 34 години.

Фонд мениджърът управлява 11 взаимни фонда и редица индивидуални портфейли, в които са акумулирани активи за 167.26 млн. лева.

Капиталът на „Елана фонд мениджвмънт“ е в размер на 659 999 лв., разпределен в същия брой акции с номинал 1 лев.

