Експерт по киберсигурност предупреждава, че измама, използвана за източване на целите спестявания или пенсионни сметки, се е превърнала в „опустошителна“ за възрастните хора.

ФБР – Лос Анджелис на 15 юли публикува напомняне в X (бивш Twitter) за т.нар. „Phantom Hacker Scam“ („Призрачният хакер“), който е струвал на американците над 1 милиард долара от 2024 г. насам. Агенцията заяви, че измамата е насочена основно към пенсионери и предупреди, че жертвите могат да загубят „цял живот спестявания“.

Как работи измамата?

Схемата протича в три етапа:

Фалшив технически сътрудник – измамникът се свързва чрез SMS, телефонно обаждане или имейл и кара жертвата да изтегли програма, която му дава дистанционен достъп до компютъра. После я убеждава да отвори банковите си сметки, за да „провери за неоторизирани транзакции“. След това избира сметка за атака и казва, че от „отдела за измами“ на банката ще се свържат за инструкции. Фалшив банков служител – втори измамник се представя за представител на банката и твърди, че „чуждестранен хакер е получил достъп до средствата ви“ и трябва да бъдат прехвърлени в „сигурна“ сметка на трета страна. Жертвите са инструктирани да изпращат парите чрез банков превод, кеш или криптовалута – често на части, в рамките на дни или месеци. Фалшив правителствен служител – в последната фаза жертвата може да бъде потърсена от някой, който се представя за американски държавен служител, и да бъде убедена да премести парите си в „прикрита“ сметка за защита.

Измамата е особено опасна за възрастни хора

Пийт Николети, директор по информационна сигурност в Check Point, заяви пред Fox News Digital, че схемата е „опустошителна“ за възрастните хора и че семействата трябва да обсъждат с близките си как да се предпазват.

„Семейството трябва да говори за това на вечеря“, казва Николети. „Но възрастните хора публикуват във Facebook неща като това, че колекционират модели на „корвети“ (бойни кораби XVIII век). Престъпниците вече използват изкуствен интелект, за да намират такива характеристики и профили. После им изпращат съобщение: „Корветът, който поръчахте преди месец, вече е наличен. За 500 долара можем да ви го доставим веднага.“ И пенсионерът си казва: „Ами аз съм колекционер, може би съм забравил, че съм го поръчал…„

По думите на Николети, жертвите рядко си възстановяват парите, дори когато докладват на властите. „Ако докладват в същия ден, шансът е 10-15 процента. Чувал съм за хора, които са успели да си върнат парите. Но ако се забавят повече – парите са изгубени.“

