Окръжната прокуратура в Русе е сезирана за смъртта на 21-годишна родилка

Окръжната прокуратура в Русе е сезирана за смъртта на 21-годишната Габриела Георгиева от Две могили, която починала два дни след раждане в отделение „Акушерство и гинекология“, структура „Родилно“, на Университетската болница „Канев“ в Русе.

Това съобщи днес директорът на лечебното заведение Иван Иванов пред БТА, като отбеляза, че все още чакат резултати от аутопсията, за да се установят причините за смъртта на младата жена.

Смъртта е настъпила на 23 август (събота), като първоначално нищо не предвещавало подобен трагичен обрат. Бременната жена постъпила в лечебното заведение за раждане в 0.13 часа на 21 август (четвъртък) и час по-късно родила момченце в добро общо състояние – по думите на директора „Медицински дейности“ на болницата д-р Лидия Стефанова.

Пред “Нова телевизия” семейството на Габриела обявиха, че ще търсят причината за случилото се. Те се събраха на болницата пред протест, като разказаха, че родилката се оплакала от силни

болки в областта на корема още същия ден, в който родила второто си дете.

След консултация с хирург жената е преминала през скенер, който не е показал нарушения в тазовата област. Тя отново се оплакала от болките, като вследствие на това била третирана с аналгетици. При смъкването ѝ от родилната зала в интензивен сектор тя загубила съзнание и по-късно починала.

„Звънна ми тя и ми каза: „Честито, имаме момче”. На сутринта ми каза, че има остри болки в корема. Пак викам лекарите, но те нищо не предприемат, успокояват ме – казват, че няма нищо, децата са здрави, жена ми е здрава. Цял ден никой не идва при нея, никой не ѝ обръща внимание„, разказа Светлин Георгиев, съпруг на починалата. Той допълни, че очаква прокуратурата да си свърши работата.

От болницата обясниха на семейството от Две могили, че е разпоредена вътрешна проверка и е сезирана окръжната прокуратура. Директорът Иван Иванов ги увери, че ако се наложи, ще има и втора съдебномедицинска експертиза.