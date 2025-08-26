Австралия обвинява Иран за антисемитски атаки в Сидни и Мелбърн

Австралия обяви, че ще изгони иранския посланик след обвинения, че правителството на Иран е дирижирало антисемитски атаки в Сидни и Мелбърн.

Премиерът Антъни Албанизе заяви, че атаките са били „извънредни и опасни актове на агресия, организирани от чужда държава“. Никой не е пострадал при нападенията, които са се случили миналата година.

Ръководителят на Австралийската организация за разузнаване в областта на сигурността (ASIO) Майк Бърджис заяви, че агенцията разполага с информация, че Иран „вероятно“ стои зад още атаки срещу еврейски обекти в Австралия.

Посланик Ахмад Садеги и още трима ирански служители са получили заповед да напуснат страната в рамките на седем дни. Иран все още не е коментирал обвиненията.

Бърджис каза: „Иран се опита да прикрие участието си, но ASIO смята, че стои зад атаките срещу ресторант Lewis Continental Kitchen в Сидни на 20 октомври миналата година и срещу синагогата Adass Israel в Мелбърн на 6 декември.“

Министърът на външните работи Пени Уонг заяви, че това е първият случай след Втората световна война, в който Австралия експулсира посланик.

Тя добави, че Австралия ще запази определени дипломатически канали с Техеран, но е прекратила дейността на посолството си в Иран заради безопасността на служителите.

Уонг призова австралийците да не пътуват до Иран и настоя всички граждани, които вече са там, да напуснат страната, ако е безопасно.

Албанизе съобщи още, че неговото правителство ще определи Ислямската революционна гвардия на Иран (IRGC) като терористична организация.

Четете още: Иранският върховен лидер обвини Запада, че използва ядрената програма като претекст за конфронтация