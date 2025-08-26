ЕС залага на САЩ, след като санкционният арсенал срещу Путин се изчерпва

Докато Брюксел чака Белия дом да засили вторичните санкции, Украйна унищожава ключова енергийна инфраструктура в Русия.

ЕС подготвя нови мерки, насочени към руската военна икономика. Но след като вече пое ангажимент да спре вноса на руски нефт и газ, става все по-ясно, че именно САЩ, а не Брюксел, е в позиция да нанесе най-тежкия удар.

Според четирима европейски дипломати, пожелали анонимност, новият пакет санкции (19-и поред от началото на войната през февруари 2022 г.) няма да съдържа сериозни нови ограничения върху енергийните продажби, които финансират войната на Русия. Вместо това ще бъдат насочени т.нар. „сенчести флотилии“ от кораби и компании, които помагат на Москва да заобикаля вече наложените правила.

Най-болезнените последици за Русия биха дошли от вторични санкции – срещу компании или държави, които правят бизнес с руски фирми. Но именно САЩ държат ключа към тяхното прилагане.

Много наблюдатели смятат, че Владимир Путин се е съгласил да разговаря с Доналд Тръмп в Аляска едва след като Вашингтон наложи високи мита върху Индия заради покупката на руски нефт. Следващата решителна стъпка може да бъде налагането на подобни санкции срещу Китай – основен търговски партньор на Русия.

Тръмп намекна, че ще предприеме такива действия, ако мирните преговори се провалят:

„През следващите две седмици ще стане ясно накъде вървят нещата. И аз трябва да съм много доволен,“ каза той, заплашвайки Москва с „масивни санкции или мита – или и двете“.

ЕС без собствени козове

През юни страните от ЕС се съгласиха на по-нисък таван за цената на руския нефт, забрана върху горива, произведени от него, както и вкарване в „черния списък“ на компании, свързани с газопроводите Северен поток. Заедно с вече приетата пътна карта за прекратяване на всички енергийни вносове от Русия, възможностите на блока да засилва санкциите са силно ограничени.

Експерти смятат, че руска икономика изглежда „повърхностно устойчива“, но всъщност е подложена на натиск – с падащи цени на петрола, стагнация във военната индустрия, надвиснала банкова криза и растящи военни разходи.

Вторичните санкции от САЩ срещу компании, които търгуват с Русия, „биха влошили драматично положението“. Кремъл обаче засега не вярва на заплахите на администрацията на Тръмп и смята, че може да издържи.

„Картаген трябва да бъде унищожен“

Обмислят се и други мерки, включително ограничаване на свободното придвижване на руски дипломати в Шенген. Според чешкия външен министър Ян Липавски това е „ненужно предимство“, което Москва използва за прикриване на шпиони и саботажи.

Междувременно Украйна предприема свои действия – удари по руски рафинерии и съоръжения по нефтопровода „Дружба“ доведоха до временно спиране на доставките за Унгария и Словакия, които традиционно са против засилване на санкциите.

Въпреки това дипломати смятат, че и този път двете държави ще бъдат притиснати да дадат съгласие за новия пакет – както вече се е случвало 18 пъти досега.

