РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Заседналият живот убива по-бързо от цигарите

Само с две леки гири и 15 минути можете да Заседналият живот убива по-бързо от цигаритеукрепите корема, ръцете и раменете си

Ново изследване показва, че заседналият живот може да бъде толкова вредна за здравето, колкото тютюнопушенето, сърдечните заболявания и диабетът.

Проучването е публикувано в последния брой на списание JAMA Network Open. За целта учените проследили здравето, физическата активност и начина на живот на 122 007 участници в продължение на 23 години, за да стигнат до тези заключения. Оказало се, че жените имат по-голяма здравна полза, когато включат упражнения в ежедневието си. Освен това хора от всички възрасти се радват на подобрено здраве, ако спортуват редовно.

Участниците в това изследване са преминали здравни тестове в клиниката в Кливланд, Охайо, между 1991 и 2014 г. Един от старшите автори на изследването – кардиологът д-р Уаел Джабер от Cleveland Clinic – обяснява, че хората, които били „в лоша форма на пътека или при тест за физическо натоварване“, имали по-лоши резултати по отношение на смъртността от всякакви причини в сравнение с диабетици, пушачи или хора с високо кръвно налягане. Той нарича тези резултати най-„ясни“ и „обективни“, наблюдавани досега, и добавя, че са били и „изненадващи“.

Според учените е добре известно, че заседналият начин на живот е вреден за здравето, но за първи път се доказва, че липсата на упражнения може да е по-опасна от пушенето, диабета, високото кръвно налягане и дори „крайни стадии на болести“. Те обясняват, че хората, които не тренират, имат 500% по-висок риск от смърт в сравнение с активно спортуващите. Дори тези, които правят минимални упражнения, имат 390% по-висок риск от смърт спрямо редовно трениращите. Рискът от смърт е бил два пъти по-голям при хората с лоши резултати на пътека в сравнение с пациенти с бъбречна недостатъчност на диализа.

Джабер обяснява, че някои хора са „ултра-спортисти“, които изтощават телата си до крайност. Досега се смяташе, че това може да е вредно за здравето. Но изследването показва, че няма „таван на ползите от упражненията“. Това означава, че дори „ултра-спортистите“ имат по-нисък риск от смърт в сравнение с хората, които не спортуват.

Авторите пишат:
„Кардиореспираторната форма е обратно свързана с дългосрочната смъртност без установен горен предел на ползите. Изключително високата аеробна форма беше свързана с най-голяма преживяемост и имаше полза при по-възрастни пациенти и при такива с хипертония.“

Изследователите отбелязват, че хора от всички възрасти и полове имат ползи от упражненията, но жените печелят повече в сравнение с мъжете. Джабер казва, че заседналият начин на живот вече трябва да се счита за „болест, за която има рецепта – и тя се нарича движение“.

Четете още: Подвижността на гръбначния стълб е „ключът към здравото тяло.“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли родителите на деца до 12 години да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени