Заседналият живот убива по-бързо от цигарите

Ново изследване показва, че заседналият живот може да бъде толкова вредна за здравето, колкото тютюнопушенето, сърдечните заболявания и диабетът.

Проучването е публикувано в последния брой на списание JAMA Network Open. За целта учените проследили здравето, физическата активност и начина на живот на 122 007 участници в продължение на 23 години, за да стигнат до тези заключения. Оказало се, че жените имат по-голяма здравна полза, когато включат упражнения в ежедневието си. Освен това хора от всички възрасти се радват на подобрено здраве, ако спортуват редовно.

Участниците в това изследване са преминали здравни тестове в клиниката в Кливланд, Охайо, между 1991 и 2014 г. Един от старшите автори на изследването – кардиологът д-р Уаел Джабер от Cleveland Clinic – обяснява, че хората, които били „в лоша форма на пътека или при тест за физическо натоварване“, имали по-лоши резултати по отношение на смъртността от всякакви причини в сравнение с диабетици, пушачи или хора с високо кръвно налягане. Той нарича тези резултати най-„ясни“ и „обективни“, наблюдавани досега, и добавя, че са били и „изненадващи“.

Според учените е добре известно, че заседналият начин на живот е вреден за здравето, но за първи път се доказва, че липсата на упражнения може да е по-опасна от пушенето, диабета, високото кръвно налягане и дори „крайни стадии на болести“. Те обясняват, че хората, които не тренират, имат 500% по-висок риск от смърт в сравнение с активно спортуващите. Дори тези, които правят минимални упражнения, имат 390% по-висок риск от смърт спрямо редовно трениращите. Рискът от смърт е бил два пъти по-голям при хората с лоши резултати на пътека в сравнение с пациенти с бъбречна недостатъчност на диализа.

Джабер обяснява, че някои хора са „ултра-спортисти“, които изтощават телата си до крайност. Досега се смяташе, че това може да е вредно за здравето. Но изследването показва, че няма „таван на ползите от упражненията“. Това означава, че дори „ултра-спортистите“ имат по-нисък риск от смърт в сравнение с хората, които не спортуват.

Авторите пишат:

„Кардиореспираторната форма е обратно свързана с дългосрочната смъртност без установен горен предел на ползите. Изключително високата аеробна форма беше свързана с най-голяма преживяемост и имаше полза при по-възрастни пациенти и при такива с хипертония.“

Изследователите отбелязват, че хора от всички възрасти и полове имат ползи от упражненията, но жените печелят повече в сравнение с мъжете. Джабер казва, че заседналият начин на живот вече трябва да се счита за „болест, за която има рецепта – и тя се нарича движение“.

Четете още: Подвижността на гръбначния стълб е „ключът към здравото тяло.“