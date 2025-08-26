Днес ще стане ясно кои банки искат да обслужват Столична община

Вчера, 25 август, официално приключи срокът, в който кандидатите можеха да подават своите оферти за участие в обществената поръчка, обявена от Столичната община. Процедурата е насочена към избор на нова банка, която да поеме финансовото обслужване на общината. Това е значима промяна, тъй като цели 30 години общината е била обслужвана единствено от една и съща финансова институция, а именно от „Общинска банка“.

Досегашното сътрудничество обаче бе прекратено по инициатива на самата банка. Решението ѝ да се оттегли дойде след като кметът на София Васил Терзиев заяви намерението си общината да смени досегашния си обслужващ партньор.

Така Столична община пристъпи към процеса по избор на нова обслужваща банка, като е изпратила покана за участие в обществената поръчка до четирите най-големи търговски банки в България. Това са „Банка ДСК“, „Обединена българска банка“, „Уникредит Булбанк“ и „Юробанк България“. Именно тези институции бяха посочени като потенциални кандидати, които биха могли да поемат финансовото обслужване на общината след прекратяването на досегашното сътрудничество с „Общинска банка“.

По думите на Бойко Димитров, който е председател на групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ в Столичния общински съвет, днес ще стане ясно кои от поканените банки реално са решили да се включат в надпреварата и са подали своите оферти. Той уточни пред журналисти, че процедурата е организирана по начин, който позволява сравнително бързо да бъде избран новият финансов партньор на общината. Според неговите очаквания, в рамките на десет дни комисията, която отговаря за провеждането и оценяването на обществената поръчка, ще може да се произнесе и да вземе окончателното решение коя банка ще получи договора.