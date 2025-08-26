РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Индийският диамантен център замръзва, докато се задават нови високи мита от САЩ

Диамантената борса в Сурат (Surat Diamond Bourse), представяна като най-големия офисен комплекс в света – дори по-голям от Пентагона и символ на търговските амбиции на Индия – стои зловещо тиха, с едва шепа активни търговци.
Причината: бизнесът е в застой, а перспективите изглеждат мрачни.

Износът на индийската диамантена индустрия вече е на най-ниското си ниво от две десетилетия заради слабото търсене от Китай. Сега по-високите мита на президента Доналд Тръмп застрашават достъпа до най-големия пазар – САЩ, които поемат близо една трета от годишния износ на Индия за 28,5 млрд. долара.

В Сурат, където над 80% от суровите диаманти в света се шлифоват и полират, поръчките секват, а предстоящите мита разклащат доверието на купувачите. Малките износители почти нямат защита срещу удара, докато по-големите вече обмислят да преместят част от операциите си в страни като Ботсвана, където митото е 15%. В Индия то е 25%, но на 27 август ще се удвои.

„Изчакваме до края на август, но ако това продължи, може да увеличим производството си в Ботсвана“, казва Хитеш Пател, управляващ директор на Dharmanandan Diamonds, който очаква митата да намалят приходите му с 20–25%.

Шаунак Парих, зам.-председател на Съвета за насърчаване на износа на скъпоценни камъни и бижута (GJEPC), допълва, че индустрията вече съкращава работни дни и часове.

От над 4 700 офиса в Диамантената борса, под 250 се използват. Много компании отлагат преместването си. „Митата вече удариха бизнеса ни. Не искаме и главоболията от преместване от Мумбай в Сурат“, казва собственик на фирма, пожелал анонимност.

Износителите в Индия се опитват да увеличат продажбите в Азия, Европа и Близкия изток, но намирането на нови купувачи на диаманти е трудно. За да пестят средства, фирмите режат покупките на сурови диаманти и поддържат минимални запаси, а малките вече предлагат дълбоки отстъпки, за да оцелеят.
„Загубата на американски клиенти се компенсира от доброто търсене в Индия“, казва Хитеш Шах от Venus Jewel, доставчик на марки като Tiffany & Co. и Harry Winston.

