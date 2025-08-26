Резултатите на Nvidia ще осветят последиците от търговската война между Китай и САЩ

Бизнесът на Nvidia в Китай ще е във фокуса на инвеститорите, когато производителят на чипове за изкуствен интелект обяви резултатите си в сряда, след необичайна сделка с администрацията на Тръмп и последвалите усилия на Пекин да ограничи вноса.

Заложена в кръстосания огън на продължаващата търговска война между Вашингтон и Пекин, съдбата на Nvidia в Китай зависи от това къде ще се приземят двете най-големи икономики в света по въпроса за митата и ограниченията за чиповете.

Компанията наскоро се съгласи да плаща на федералното правителство на САЩ 15% от продажбите си в Китай в замяна на лицензи за износ – ход, който предизвика остри критики от двете партии. Въпреки огромния апетит за чипове на Nvidia, китайските власти призовават местните компании да ограничат покупките поради „съображения за сигурност“.

Появиха се информации, че Nvidia е инструктирала някои доставчици да спрат производството на специалните за Китай H20 чипове, но според Reuters компанията разработва нов, още по-мощен чип за китайския пазар.

„Трябва да получим яснота – дали Китай иска тези чипове и дали администрацията ще позволи продажбите им. И ако да, как точно ще работи това?“, казва Джейми Майерс, старши анализатор в Laffer Tengler Investments – акционер в Nvidia.

Миналата година Китай осигури 13% от приходите на Nvidia. За второто тримесечие, приключило през юли 2025 г., много анализатори не включиха приходи от H20 продажби заради късното одобрение от САЩ и ответния натиск от Китай.

Очакванията са приходите за второто тримесечие да скочат с 53.2% до 46.02 млрд. долара, което обаче е далеч от тройноцифрения растеж в предишни периоди.

Въпреки това бизнесът с AI чипове остава силен, подхранван от гиганти като Meta и Microsoft, които увеличават капиталовите си бюджети.

