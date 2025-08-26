РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Наталия Киселова: Нормални са противоречията между правителство и президент при назначения в службите

При назначенията в служите е нормално да има противоречия между правителство и президент, които имат различни политически визии, заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова във връзка с предстоящото назначаване на Главен секретар на МВР.

„При споделена компетентност, когато правителството и президента имат различни политически визии за това как да се развиват в определени сектори в дейностите на държавата, е нормално да има такива противоречия. Мисля, че всяка една от страните си дава сметка, че трябва да отстъпи по определен въпрос, за да може да има постоянно действащи служители“, коментира тя.

На въпроса за наличие на тенденция, според която изпълняващи функциите остават титуляри на постовете, Киселова отговори:

„Ако ви прави впечатление, тази практика се наложи по време на Covid-19 и оттогава има такива прецеденти“.

