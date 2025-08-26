Киселова: Нормални са противоречията между правителство и президент при назначения в службите

„При споделена компетентност, когато правителството и президента имат различни политически визии за това как да се развиват в определени сектори в дейностите на държавата, е нормално да има такива противоречия. Мисля, че всяка една от страните си дава сметка, че трябва да отстъпи по определен въпрос, за да може да има постоянно действащи служители“, коментира тя.

На въпроса за наличие на тенденция, според която изпълняващи функциите остават титуляри на постовете, Киселова отговори:

„Ако ви прави впечатление, тази практика се наложи по време на Covid-19 и оттогава има такива прецеденти“.