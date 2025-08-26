Нямам колебания за номинацията на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, заяви Митов

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов заяви, че няма колебания за номинацията на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР.

Министър Митов изрази надежда полемиката с президентството относно назначаването на главен секретар на МВР вече да е решена. Очаква се утре кабинетът да предложи Мирослав Рашков за постоянен главен секретар на МВР.

„Главен комисар Рашков е опитен полицай. Вече година изпълнява функциите на главен секретар. Ясно е, че под неговото ръководство се работи екипно, работи се добре, вижда се и от резултатите, така че аз тук нямам никакви колебания и забележки. Надявам се полемиката с президентството да е решена, тъй като президентът вече съгласува намерението на българското правителство да предложи главен комисар Рашков за главен секретар на МВР. Така че мисля, че оттук нататък единствено остава процедурата да се извърви докрай“, заяви Митов.

Вътрешният министър участва в откриването на Първия европейски шампионат по пожароприложен спорт в Долна Баня.