Кабинетът ще предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Кабинетът официално ще предложи днес на президента Румен Радев да назначи настоящия зам.-главен секретар на МВР за титуляр на поста. Проектът на Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за назначаване на главен комисар Мирослав Рашков е първа точка в дневния ред на правителственото заседание.

Предложението ще стане факт след месеци на спорове и взаимни обвинения между президента и управляващите заради незаетия ключов пост в МВР. В последните дни Желязков, Радев и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заявиха готовност за „взаимни жестове“, като първият пример за това беше съгласуването между президента и правителството на назначението на Емил Тонев за началник на Националната служба за охрана.

Вчера министър-председателят Росен Желязков мотивира предложението с досегашната работата на Рашков и с политическата му неутралност.

Дневният ред на правителственото заседание предвижда още обсъждане на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за изпълнение на дейности по национални програми, одобрени с решение на Министерския съвет.

