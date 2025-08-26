Фирми на Мъск съдят Apple и OpenAI, обвинявайки ги, че вредят на конкуренцията

Две компании, подкрепяни от Илон Мъск, официално заведоха дело срещу Apple и OpenAI, обвинявайки ги, че незаконно са обединили сили, за да блокират заплахи от потенциални конкуренти.

Искът, подаден в САЩ от X и xAI, е насочен срещу решението на Apple да интегрира чатбота на OpenAI в операционните системи на своите устройства. Според жалбата това изключително споразумение нарушава антимонополното законодателство.

Така Мъск изпълни заплахата, която отправи по-рано този месец, когато обвини Apple, че фаворизира OpenAI в класирането на приложенията в App Store.

Apple отказа коментар, а OpenAI определи иска като „поредна проява от модела на тормоз на г-н Мъск“.

Мъск и Сам Алтман създадоха OpenAI през 2015 г., но впоследствие се превърнаха в остри съперници. Мъск обвинява Алтман, че е отклонил компанията от първоначалната ѝ мисия в името на печалбата. Напрежението нарасна, след като Мъск стартира собствени AI компании — xAI и Grok, конкурентен чатбот.

В иска се твърди, че „няма валидна бизнес причина сделката Apple–OpenAI да е изключителна“. По думите на Мъск, споразумението е затруднило конкуренцията, дало е на OpenAI достъп до данни на милиони потребители на Apple и е осигурило на приложението ChatGPT предимство в App Store.

„Партньорството между Apple и OpenAI ограничи конкуренцията сред генеративните AI чатботове, възпрепятства растежа на конкурентите и намали качеството и иновациите“, се казва в иска. „Всичко това е помогнало на OpenAI и Apple да запазят своите монополи.“

Според жалбата, OpenAI държи около 80% от пазара на AI чатботове в САЩ, а Apple контролира близо 65% от пазара на смартфони.

Apple вече е обект на други дела заради практиките си в App Store, включително антитръстов процес срещу Google. Компанията обаче защитава политиките си, като твърди, че те са „честни и безпристрастни“. Междувременно конкуренти като DeepSeek и Perplexity са успявали да оглавят класациите на App Store след 2024 година.

Наскоро бе съобщено, че Apple води преговори и с Google за използването на чатбота Gemini в гласовия асистент Siri.

