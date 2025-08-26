Седенето с изправен гръб не е единствената тайна за добра стойка – ето още три съвета

„Седни изправен!“ – всички сме чували тази заповед многократно.

Дълги години ни казваха, че добрата стойка означава да стоим високи, с изправен гръб и рамене назад.

Но това всъщност може да не е вярно. Според д-р Занд ван Тюликен, лекар и водещ в BBC, много от това, което смятаме, че знаем за стойката, е остаряло.

Всъщност опитът да стоим изправени като пръчка през целия ден може да причини повече вреда, отколкото полза, казва той в предаването.

С наближаването на края на лятото и завръщането на мнозина към работа и учене, ето неговите три съвета за подобряване на стойката и грижата за гърба.

1. Движете се редовно

Стойката е динамична, а не статична. Най-лошото нещо е да останете в една и съща позиция с часове – независимо дали сте на бюро, отпуснати на дивана или превъртате на телефона си.

Ключът е в движението.

Има много коректори за стойка, ортопедични столове и колани, които обещават чудеса, но „достатъчно е просто да се движите през деня“, казва д-р Занд.

Ергономичен стол или възглавница за кръста могат да направят седенето по-удобно, а носимите устройства да ви подсещат да не се прегърбвате, но нищо не може да замени основите – движение, сила и слушане на тялото.

„Може да имате най-добрия стол, но ако седите в него 8 часа, пак ще ви боли гърбът.“

Затова ставайте, протягайте се и правете почивки – дори малките промени могат да „рестартират“ мускулите.

2. Изграждайте сила, а не скованост

Добрата стойка идва от силни мускули, но това не означава, че ви трябва фитнес карта или олимпийски амбиции.

Редовните упражнения за укрепване на корема и гърба са достатъчни.

Прости движения като вдигане на ръцете над главата и въртене на шията встрани могат веднага да освободят напрежение.

„Искаме тялото ни само да може да се поддържа“, обяснява д-р Занд.

Пилатес и йога са добър начин за разтягане и работа върху конкретни болезнени точки.

Уебсайтът на NHS също предлага прости упражнения, които могат да се правят у дома за укрепване на мускулите.

3. Променете мисленето си

Стойката не е само въпрос на мускули, а и на нагласа.

Начинът, по който седим, стоим и се движим, често отразява нивото ни на стрес.

Прегърбените рамене пред лаптопа понякога говорят повече за крайни срокове, отколкото за лошо бюро.

„Болката не е само мускулна, тя е и емоционална, и психологическа“, казва д-р Занд.

Затова е важно да погледнете не само ергономията на работното място, но и натовареността, стреса и дали спортувате.

Понякога коригирането на стойката е толкова въпрос на облекчаване на графика, колкото и на разтягане на гръбнака.

В някои случаи лошата стойка или болките в гърба могат да се дължат на подлежащо заболяване и е добре да се консултирате с личния си лекар.

Според NHS, при болки в гърба трябва да останете активни, да вземате противовъзпалителни лекарства и да правите упражнения и разтягания. Ако болката не премине след няколко седмици или се влошава, потърсете лекарска помощ.

