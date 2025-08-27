Експерти на НОИ разясниха превалутирането в 4 дома за стари хора

Експерти от териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) в столицата посетиха четири старчески дома в кварталите “Зона Б-5”, “Илинден”, “Дървеница” и “Горна баня”. Повод за тяхното гостуване е предстоящото влизане на България в еврозоната и промените в изплащането на пенсии и обезщетения, информират от пресцентъра на Института.

Като част от националната информационна кампания на НОИ за въвеждането на еврото експерти са се срещнали с възрастните хора и са отговорили на техните въпроси с превалутирането и възможността да получат предварителна информация за техните пенсии в евро.

Служителите ги увериха, че при въвеждане на еврото няма да е нужно да се подават каквито и да е заявления към НОИ, а пенсиите им ще бъдат служебно преизчислени при определяния курс от 1.95583 лв. за 1 евро.

Информационна кампания за въвеждането на еврото се провежда в цялата страна, като основен акцент в нея са социалните услуги за стари хора – домове за възрастни, дневни центрове, центрове за настаняване от семеен тип и други.

В кампанията са ангажирани всички 28 териториални поделения. Целта на НОИ е техните служители да се срещнат с възможно най-голям кръг от хора. Фокусът ще бъде върху разясняването на цялата процедура по приемане на еврото и какво трябва да се направи след това, допълват от институцията.