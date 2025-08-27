РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Изтича срокът за проверка на изравнителните сметки

Крайният срок за подаване на възражения по изравнителните сметки за парно в София е 31 август

Във връзка с постъпващите жалби от граждани в края на кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение за периода 2024-2025 г. омбудсманът Велислава Делчева напомня на клиентите на топлинна енергия, при които се изготвят годишни изравнителни сметки и имат възражения срещу начислените задължения, че срокът за подаване на рекламации изтича на 31 август. Срокът за рекламации е предвиден в Наредбата за топлоснабдяването.

„Важно е потребителят да свери показанията на уредите в жилището си с тези, които топлинният счетоводител е вписал в изравнителната сметка. При съмнение относно верността на изравнителната сметка или на годишната фактура, има възможност да подаде възражение в рамките на този срок. В случай че клиент не е получил изравнителната си сметка и годишната фактура за периода, в негов интерес е да ги изиска от съответното дружество.

След изтичането на нормативно определения срок не се приемат рекламации/възражения за преработване на изравнителната сметка. Съответно, омбудсманът не може да окаже необходимото съдействие. Потребителите могат да обжалват сметката си само по съдебен ред. В срок до 31 август може да се заяви и допълнителен отчет на уредите, особено важно за тези, които не са осигурили достъп на редовните дати за отчет“, посочва омбудсманът.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Одобрявате ли родителите на деца до 12 години да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени