Тръмп поиска обвинения срещу Джордж Сорос и сина му заради „подкрепа на насилствени протести"

Тръмп поиска обвинения срещу Джордж Сорос и сина му заради „подкрепа на насилствени протести“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова милиардерът Джордж Сорос и синът му Александър да бъдат подведени под отговорност по закона RICO, който се прилага срещу престъпни организации. Той ги обвини, че стоят зад „насилствените протести“ в страната, свързани с арестите на имигранти в Лос Анджелис.

Обвиненията идват на фона на дългогодишни конспиративни теории, насочени срещу Сорос заради подкрепата му за либерални каузи. Милиардерът е обвиняван, че е замесен в мигрантските кризи и в масовите протести срещу полицейското насилие след убийството на Джордж Флойд през 2020 година.

През 2023-та 95-годишният Джордж Сорос предаде контрола върху финансовата си империя на сина си Александър. Няколко месеца по-късно тогавашният американски президент Джо Байдън го удостои с президентския Медал на свободата за подкрепата му на проекти и организации в областта на демокрацията, човешките права и образованието.

