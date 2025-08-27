Денят по диагонал – 27 август 2025 г.

„Очаквам екстрадацията да се случи днес. Вероятно ще има официално съобщение на прокуратурата до края на деня или утре сутрин„. Това заяви адвокатът на Никола Николов – Паскал Галя Гълъбова, която коментира темата в ефира на „Би Ти Ви“.

Николов е заподозрян като участник в престъпна група за контрабанда и корупция заедно с баща и син Марин и Стефан Димитрови, бившата шефка на митниците Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и бившия шеф в „Гранична полиция“ Петър Субев. Той бе задържан в Белград миналата година след международно издирване и се очаква екстрадирането му от Сърбия в България.

Откривайки днешното редовно заседание на Министерския съвет, премиерът Росен Желязков започна по нестандартен начин, като даде последователно думата на четирима министри.

Регионалният министър Иван Иванов говори за краткосрочните мерки, взети във връзка с водната криза в Плевен. Той обърна внимание, че се работи по осигуряването на необходимите средства за рехабилитация на водопроводната мрежа на града, тъй като по думите му основният проблем за липсата на достатъчно вода са изключително високите загуби по нея и кражбите на вода.

„Портрет на дама“ е откраднат от нидерландско-еврейски търговец на изкуство.

Картина от XVIII век, открадната от нацистите по време на Втората световна война, е излязла наяве на най-неочаквано място: окачена над диван в крайбрежен аржентински дом – и открита не от полицията или музей, а забелязана на снимка в сайт за недвижими имоти.

Правителството увеличава капитала на Българската банка за развитие с 4 млрд. лева. Решението е придружено и от постановление за промени в бюджета на Министерството на финансите. Това обяви на брифинг финансовият министър Теменужка Петкова.

Петкова уточни, че мярката е в съответствие с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2025–2028 година, която е част от мотивите към Закона за бюджета за 2025 година. ББР, като еднолично акционерно дружество на държавата, има ключова роля да подпомага публични инвестиции и стратегически икономически проекти съгласно Закона за Българската банка за развитие.

Председателят на парламентарната комисия по отбрана – Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС – потвърди в ефира на БНР, че германският концерт „Райнметал“ ще изгради два завода у нас – за барут и за 155-милиметрови снаряди.

Той обясни, че още от 2024 г. се работи по идеята за изграждането на завод за барут, който е основна съставка за всякакъв вид боеприпаси и е дефицитен. Предвидено е 50% от собствеността му да са български, като тази част от инвестицията ще се покрие през европейски нисколихвени заеми. С участието си държавата ще гарантира, че заводът ще се случи. Предстои за съвместното дружество решението да се вземе от Народното събрание, добави още Христо Гаджев.

Често обвиняваме медиите, че ни заливат с лоши новини – престъпления, катастрофи, бедствия или „просто“ прояви на немислима човешка лошотия. Това наистина донякъде е така по силата на известното правило „лошата новина се продава най-добре“. От друга страна, правят се опити да се показват и положителни, достойни за подражание неща, даже измислиха рубрики от рода на „добрите постъпки“. Но, в интерес на истината, светът около нас гъмжи от страшни, тъжни и отвратителни факти, които даже като че ли се увеличават, или поне стават все по-фрапиращи.