Поредно удължаване на срока за пререгистрация на НПО-тата

Правосъдното министерство предлага поредно удължаване на срока за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска – до края на 2026 г., при положение че едноименният закон предвиждаше това да се случи до края на 2022 г. При неподаване на заявления в рамките на новия срок дейността ще се смятат за прекратена 1 януари 2027 г. като това автоматично ще се отбелязва в регистъра БУЛСТАТ. След тази дата законните представители на нестопанските субекти ще могат единствено да подават молби за обявяването ѝ в несъстоятелност. За да не се стигне до ново удължаване на срока догодина, са предвидени и правни последици от бездействието на нестопанските субекти, каквито сега в закона не са уредени.

Проблемът е създадената в различните окръжни съдилища противоречива съдебна практика, която води до неравноправно третиране. Едни съдии приемат, че с изтичането на срока за пререгистрация липсва основание за издаване на удостоверения за целите на пререгистрацията. Други съдии са обаче на обратното становище – че срокът за пререгистрация е инструктивен поради липсата на законодателна уредба за последиците от бездействието. В резултат тези съдилища продължават да издават удостоверения за актуално състояние за пререгистрация на сдружения, фондации и народни читалища.

„Това създава неравнопоставеност по отношение на ЮЛНЦ в зависимост практиката на окръжните съдилища, в които попада седалището им. Юридическо лице с нестопанска цел, което не е пререгистрирано до изтичане на срока по §25, ал. 1 ПЗР на ЗЮЛНЦ, продължава да съществува като правен субект. Към 1 януари 2025 г. за пререгистрация в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията остават 23 054 сдружения, 4 543 фондации и 735 народни читалища. Видно от посочената статистика е, че 59 % от юридическите лица с нестопанска цел не са пререгистрирани в регистъра, воден от Агенцията по вписванията“, пише в мотивите към законопроекта.

Предвидените правни последици от бездействието на нестопанските субекти имат за цел да защитят участниците в гражданския оборот. Непререгистрираните ще може да подадат заявление за откриване на производство по ликвидация, като е посочен кръгът от хора, които могат да сторят това – учредител, членове на субекта, на управителния му орган, наследник на учредител на фондация или изпълнител на завещание на учредител на фондация или всеки, който би се ползвал от дейността на фондацията, или кредитор.

„Целта е осигуряване на защита на кредиторите на непререгистрирано ЮЛНЦ, включително и на публичните кредитори, чрез осигуряване на правото им да инициират производство по ликвидация, в което евентуално да удовлетворят вземанията си и/или да препятстват прекратяване на правосубектността на длъжника им, преди да имат възможността да предявят вземанията си“.

Отделно е предвидено лице, който има неприключило съдебно, арбитражно или изпълнително производство с непререгистрирание неступански субект, също да може да поиска ликвидацията или пререгистрацията му в регистъра към Агенцията по вписванията. Целта е да бъде конституиран представител в лицето на ликвидатора с цел приключване на съответното производство. По този начин се осигурява защита на лицата, които имат неприключени взаимоотношения с непререгистрираното юридическо лице с нестопанска цел.

Изискванията към ликвидатора са да е лице, което има право да представлява юридическото лице с нестопанска цел, а при невъзможност функциите на ликвидатор може да изпълнява някой член на управителния му орган. Разноските във връзка с производството по ликвидация ще са за сметка на субекта, а ако не разполага с такива, те се поемат от подателя на заявлението. Отказът за пререгистрация ще може да се обжалва пред окръжния съд по седалището на субекта. Фирмените дела на непререгистрираните ще се архивират и съхраняват в съответния съд по последната регистрация и ще се унищожават в предвидените срокове, но не по-рано от 2040 г.